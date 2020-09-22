Tite afirma que Patrick de Paula está no radar da Seleção Brasileira

Em participação no programa “Bem, Amigos”, do SporTV, Tite revelou que o desempenho de Patrick de Paula está sendo acompanhado de perto e que o jovem volante palmeirense pode, em breve, ganhar uma chance na Seleção Brasileira, assim como aconteceu com Gabriel Menino.
– O Patrick (de Paula) está sendo acompanhando, tem a qualidade técnica e disputa com Fabinho e Casemiro. Ele está lutando e, quando a qualidade eleva, é preciso ir buscando, que daqui a pouco a oportunidade pode surgir também – disse Tite, destacando que a concorrência no setor é duríssima.Tanto Patrick de Paula quanto Gabriel Menino estão se destacando no meio de campo do Palmeiras nessa temporada. Menino, no entanto, foi convocado para atuar como lateral-direito – função que chegou a exercer no Verdão em algumas oportunidades sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Ele disputará a posição com Danilo, da Juventus.
Além de Casemiro e Fabinho, apontados por Tite como concorrentes de Patrick de Paula, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Philippe Coutinho e Everton Ribeiro completam a lista de convocados para o meio de campo da Seleção.
O Brasil estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 contra a Bolívia, no dia 9 de outubro, em São Paulo. Depois, enfrenta o Peru, no dia 13, em Lima.