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#TimeToSetFire: torcida do Botafogo domina os assuntos mais comentados do Twitter após venda da SAF

Empolgação marca internautas do Botafogo após assinatura do contrato definitivo da compra da SAF pelo norte-americano John Textor...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 18:15

Publicado em 03 de Março de 2022 às 18:15

A empolgação tomou conta da torcida do Botafogo na tarde desta quinta-feira. Não é para menos: John Textor assinou o contrato definitivo com o clube e agora é, oficialmente, dono de 90% das ações da SAF do Alvinegro.+ Piazon e Sampaio: nomes 'fora da curva' são consequência da nova equipe de mercado do Botafogo
As redes sociais foram dominadas pela torcida do Botafogo desde que a assinatura do contrato foi divulgada pelo clube. A hashtag #TimeToSetFire (Hora de colocar fogo, na tradução para português), utilizada por John Textor na divulgação do vídeo para anunciar o final feliz das negociações, foi 'adotada' pelos torcedores.
A tag ficou como o segundo assunto mais comentado no Brasil no Twitter em toda a tarde, atrás apenas de "Itaú", banco que teve instabilidade durante esta quinta-feira. O termo "BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS" ficou na 4ª posição. Somados, os termos juntam cerca de 100 mil postagens.
Os torcedores 'lavaram a alma' com o desfecho positivo nas conversas entre Botafogo e Eagle Holdings. Por contrato, mais R$ 100 milhões serão depositados aos cofres do Alvinegro por John Textor nos próximos dias.
Lucas Piazon, meia do Braga-POR, Philipe Sampaio, zagueiro do Guingamp-FRA, e o treinador Luís Castro, do Al-Duhail-QAT, são nomes encaminhados para defender o Glorioso.
Crédito: DurcesioMello,presidente,eJohnTextor,donodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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