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futebol

Times do interior estão prontos para a segunda rodada do Mineiro 2021

São três confrontos entre equipes de fora de BH, todos nesta quarta-feira, 3 de fevereiro...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 21:52

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 21:52
Crédito: Coimbra e Pouso Alegre empataram na estreia e tentam os primeiros três pontos no Estadual deste ano-(Henrique Chendes/Coimbra Sports
A segunda rodada do Campeonato Mineiro 2021 terá início nesta quarta-feira, 3 de março, e o término será na quinta-feira, com o duelo entre Tombense e Atlético-MG, Além do Galo, os outros dois times da capital, Cruzeiro e América-MG encaram respectivamente Caldense e Ahtletic. Mais três jogos vão acontecer na rodada, o que pode dar um panorama melhor do estágio dos times do interior nesta edição do Estadual de Minas Gerais. Confira os duelos da segunda rodada do Mineiro: Quarta-feira-3 de março​Boa Esporte x Pouso Alegre- Às 20h-Melão, em Varginha Coimbra x Patrocinense- Às 19h-Independência, em BH Athletic x América-MG- Às 19h15- Mário Helênio, em Juiz de Fora URT x Uberlândia- Às 20h- Zama Maciel, em Patos de Minas Cruzeiro x Caldense- Às 21h30- Mineirão em BH Quinta-feira, 4 de março​Tombense x Atlético-MG- Às 21h- Almeidão, em Tombos

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