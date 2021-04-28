Time ofensivo! Média de gols por jogo do Inter sobe com goleadas

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Ao que tudo indica o Internacional de Miguel Ángel Ramírez pode enfim deslanchar. Após uma enxurrada de críticas, o Colorado deu a resposta na última terça-feira ao massacrar o Deportivo Táchira pela Libertadores da América.

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O placar trouxe tranquilidade ao time gaúcho, que viveu dias intensos após colecionar derrotas na estreia do torneio continental e Gre-Nal.

Agora, a tendência é que a pancada em cima do Táchira amenize o clima e deixe o Inter mais leve para desenvolver o seu futebol ofensivo.

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