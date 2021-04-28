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futebol

Time ofensivo! Média de gols por jogo do Inter sobe com goleadas

Miguel Ángel Ramírez atende ao pedido da diretoria e coloca em campo um time que busca o gol...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 19:00
Crédito: SILVIO AVILA / POOL / AFP
Ao que tudo indica o Internacional de Miguel Ángel Ramírez pode enfim deslanchar. Após uma enxurrada de críticas, o Colorado deu a resposta na última terça-feira ao massacrar o Deportivo Táchira pela Libertadores da América.
+ Chelsea pensa em opções para o ataque, Sancho atrai o interesse de gigante inglês… O Dia do Mercado
O placar trouxe tranquilidade ao time gaúcho, que viveu dias intensos após colecionar derrotas na estreia do torneio continental e Gre-Nal.
Agora, a tendência é que a pancada em cima do Táchira amenize o clima e deixe o Inter mais leve para desenvolver o seu futebol ofensivo.
Número de gols
Entre Campeonato Gaúcho e Libertadores, o Internacional já disputou 13 partidas ao longo de 2021, com 30 gols marcados. Uma média de 2,72 gols por jogo.

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