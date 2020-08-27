AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Time feminino do Cruzeiro está confiante na volta do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio
futebol

Time feminino do Cruzeiro está confiante na volta do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio

O técnico jorge Victor volta a comandar o time na competição nacional, no próximo sábado, 29, fazendo a preliminar do time masculino, que encara o América-MG...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 18:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2020 às 18:40
Crédito: Jorge Victor se mostra confiante para o retorno das Cabulosas ao Brasileiro contra o Grêmio-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Após mais de cinco meses sem jogar, a equipe feminina do Cruzeiro finalmente voltará às disputas no próximo sábado, 29 de agosto, às 14h, contra o Grêmio, no Mineirão. O técnico Jorge Victor demonstra muita confiança em um grande desempenho da Raposa e disse que o time cinco estrelas está muito bem preparado para conquistar a quarta vitória no Campeonato Brasileiro. -Foram quatro semanas muito boas desde que voltamos às atividades. Nas três primeiras nós nos dedicamos a desenvolver e repetir o nosso modelo de jogo. Depois, nessa última semana, nós já estamos focados numa estratégia para o jogo contra o Grêmio, que é um adversário que já enfrentamos e conhecemos um pouco, mas precisamos tomar cuidado e saber que elas também vão vir preparadas para um grande jogo- comentou o treinador. O comandante das Cabulosas agradeceu o apoio e a valorização que o departamento de futebol feminino tem na atual gestão do presidente Sérgio Santos Rodrigues e destacou a expectativa do primeiro jogo da equipe feminina no Mineirão. -É gratificante ver que o departamento de futebol feminino vem crescendo cada vez mais dentro do Clube. E nós agradecemos muito a todos os profissionais envolvidos nessa gestão do Sérgio Santos Rodrigues, por essa valorização de chegar ao maior palco do futebol mineiro- disse ele. -O Mineirão está à altura daquilo que nós merecemos, não só pelo nosso trabalho técnico, mas principalmente pelo trabalho das atletas. É algo muito grande e ficamos gratos por tudo isso. Nossa esperança é de fazer um grande jogo, vencer e dar um espetáculo maravilhoso para a nossa torcida- completou. Marcado para sábado às 16h, no Gigante da Pampulha, o jogo das Cabulosas antecederá o confronto entre Cruzeiro e América-MG, que será disputado às 19h, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro ocupa a sétima posição no Campeonato Brasileiro Feminino, com três vitórias e duas derrotas, e, em caso de triunfo sobre o Grêmio, pode subir para a terceira colocação. Jogos e gols das Cabulosas no Campeonato Brasileiro Feminino 2020​Cruzeiro 1 x 0 São Paulo – Gol: VanessaSão José-SP 0 x 3 Cruzeiro – Gols: Mayara, Miriã e Mari Machado (contra)Santos 2 x 0 CruzeiroCruzeiro 0 x 5 PalmeirasIranduba-AM 0 x 2 Cruzeiro – Gols: Thamirys e Miriã

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Canja de galinha
Canja de galinha: veja como preparar receita que aquece e conforta
Imagem de destaque
Os principais recordes e números históricos ocultos da Copa do Mundo da Fifa de 2026
Imagem de destaque
3 habilidades incríveis do signo de Sagitário que todo o zodíaco pode “copiar”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados