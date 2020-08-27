Time feminino do Cruzeiro está confiante na volta do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio

Após mais de cinco meses sem jogar, a equipe feminina do Cruzeiro finalmente voltará às disputas no próximo sábado, 29 de agosto, às 14h, contra o Grêmio, no Mineirão. O técnico Jorge Victor demonstra muita confiança em um grande desempenho da Raposa e disse que o time cinco estrelas está muito bem preparado para conquistar a quarta vitória no Campeonato Brasileiro. -Foram quatro semanas muito boas desde que voltamos às atividades. Nas três primeiras nós nos dedicamos a desenvolver e repetir o nosso modelo de jogo. Depois, nessa última semana, nós já estamos focados numa estratégia para o jogo contra o Grêmio, que é um adversário que já enfrentamos e conhecemos um pouco, mas precisamos tomar cuidado e saber que elas também vão vir preparadas para um grande jogo- comentou o treinador. O comandante das Cabulosas agradeceu o apoio e a valorização que o departamento de futebol feminino tem na atual gestão do presidente Sérgio Santos Rodrigues e destacou a expectativa do primeiro jogo da equipe feminina no Mineirão. -É gratificante ver que o departamento de futebol feminino vem crescendo cada vez mais dentro do Clube. E nós agradecemos muito a todos os profissionais envolvidos nessa gestão do Sérgio Santos Rodrigues, por essa valorização de chegar ao maior palco do futebol mineiro- disse ele. -O Mineirão está à altura daquilo que nós merecemos, não só pelo nosso trabalho técnico, mas principalmente pelo trabalho das atletas. É algo muito grande e ficamos gratos por tudo isso. Nossa esperança é de fazer um grande jogo, vencer e dar um espetáculo maravilhoso para a nossa torcida- completou. Marcado para sábado às 16h, no Gigante da Pampulha, o jogo das Cabulosas antecederá o confronto entre Cruzeiro e América-MG, que será disputado às 19h, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro ocupa a sétima posição no Campeonato Brasileiro Feminino, com três vitórias e duas derrotas, e, em caso de triunfo sobre o Grêmio, pode subir para a terceira colocação. Jogos e gols das Cabulosas no Campeonato Brasileiro Feminino 2020​Cruzeiro 1 x 0 São Paulo – Gol: VanessaSão José-SP 0 x 3 Cruzeiro – Gols: Mayara, Miriã e Mari Machado (contra)Santos 2 x 0 CruzeiroCruzeiro 0 x 5 PalmeirasIranduba-AM 0 x 2 Cruzeiro – Gols: Thamirys e Miriã