Time dos Estados Unidos anuncia contratação por empréstimo de Davó, que pertence ao Corinthians

Crédito: Reprodução/Philladephia Union

O Philadelphia Union, dos Estados Unidos, anunciou a contratação do atacante Matheus Davó, que pertence ao Corinthians e estava emprestado ao Guarani. O comunicado oficial foi realizado nesta quarta-feira (11).

O Timão, por sua vez, não emitiu informativo algum referente ao negócio, ainda que Davó seja um ativo do clube, tampouco esclareceu o modelo de negócio.

>> Baixe o app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosSegundo levantado pelo L!, o Time do Povo receberá uma compensação financeira pelo empréstimo até o fim de 2024, bem como no negócio com o Inter, pela cessão do zagueiro Bruno Méndez, no fim de junho. Há também o valor fixado para uma compra em definitivo após o fim do vínculo inicial. Cifras não foram reveladas – na negociação envolvendo Méndez, o Corinthians angariou R$ 500 mil.

Matheus Davó teve uma passagem modesta pelo Timão. Contratado em 2020, teve o seu melhor momento no fim do primeiro turno do Brasileirão do ano passado, quando marcou o gol da vitória corintiana contra o Internacional, na Neo Química Arena, na 19ª rodada da competição, e ganhou espaço com o então treinador Vagner Mancini. No entanto, o atleta ‘desapareceu’ do time pouco tempo depois, após recusar integrar o elenco de aspirantes corintiano.

Em fevereiro desde ano, o atacante foi emprestado para o Guarani, equipe que o revelou, e na qual atuava atualmente, disputando o Campeonato Brasileiro da Série B.