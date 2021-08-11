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Time dos Estados Unidos anuncia contratação por empréstimo de Davó, que pertence ao Corinthians

Timão espera receber uma compensação financeira pelo negócio e fixar o valor de compra...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 13:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 13:49
Crédito: Reprodução/Philladephia Union
O Philadelphia Union, dos Estados Unidos, anunciou a contratação do atacante Matheus Davó, que pertence ao Corinthians e estava emprestado ao Guarani. O comunicado oficial foi realizado nesta quarta-feira (11).
O Timão, por sua vez, não emitiu informativo algum referente ao negócio, ainda que Davó seja um ativo do clube, tampouco esclareceu o modelo de negócio.
>> Baixe o app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosSegundo levantado pelo L!, o Time do Povo receberá uma compensação financeira pelo empréstimo até o fim de 2024, bem como no negócio com o Inter, pela cessão do zagueiro Bruno Méndez, no fim de junho. Há também o valor fixado para uma compra em definitivo após o fim do vínculo inicial. Cifras não foram reveladas – na negociação envolvendo Méndez, o Corinthians angariou R$ 500 mil.
Matheus Davó teve uma passagem modesta pelo Timão. Contratado em 2020, teve o seu melhor momento no fim do primeiro turno do Brasileirão do ano passado, quando marcou o gol da vitória corintiana contra o Internacional, na Neo Química Arena, na 19ª rodada da competição, e ganhou espaço com o então treinador Vagner Mancini. No entanto, o atleta ‘desapareceu’ do time pouco tempo depois, após recusar integrar o elenco de aspirantes corintiano.
Em fevereiro desde ano, o atacante foi emprestado para o Guarani, equipe que o revelou, e na qual atuava atualmente, disputando o Campeonato Brasileiro da Série B.
O Corinthians detém 50% dos direito econômicos de Davó, que poderá, inclusive, disputar a Mundial de Clubes, já que o Philadephia está na semifinal da Liga dos Campeões da Concacaf, na qual o vencedor representará a Confederação no principal torneio interclubes do mundo. A equipe estadunidense enfrenta o tradicional América, do México, e o confronto de ida acontece nesta quinta-feira (12), na casa do adversário.

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