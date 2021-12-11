Time dos amigos de Túlio Maravilha vence equipe Loco Abreu em despedida do Botafogo de 2021

A temporada do Botafogo, coroada com o título da Série B e o retorno à elite do Campeonato Brasileiro, foi fechada com festa. Na noite deste sábado, Túlio e Loco Abreu fizeram um amistoso beneficente no Estádio Nilton Santos. O time dos amigos do Maravilha venceu por 3 a 1.

Da forma como o evento pedia, o jogo foi marcado por muita festa. Antes do jogo principal, artistas da FM O Dia, uma das organizadoras do evento, venceram um time formado por influenciadores e artistas botafoguenses.

O time de Túlio saiu em vantagem no primeiro tempo. A equipe abriu o placar com Marcelinho Michael Jackson, aproveitando o rebote de um pênalti perdido pelo camisa 7. Na sequência, Loco Abreu, de pênalti, empatou. O time alvinegro ficou à frente no fim da etapa com o Maravilha.

O segundo tempo teve domínio do time de Túlio, que vestiu o uniforme tradicional alvinegro. Com várias chances para marcar, o time conseguiu ampliar o placar apenas em um chute de Marcelo. No fim, a festa tomou conta para os dois lados apesar do resultado.

ESCALAÇÕESTime Túlio Maravilha: Ricardo Gomes; Tulinho, Marcelo Augusto, Bruno, Júnior César; Joílson, Jamir; Abedi, Marcelinho; Túlio, Iranildo.

Time Loco Abreu: Ricardo Cruz; China, Antônio Carlos, Gabriel, Guilherme; Marcelo Cordeiro, Marcão, Tiano; Rodrigo Dantas; Loco Abreu, Hamilton.​