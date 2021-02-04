Tigres vence Ulsan de virada com show de Gignac e encara o Palmeiras

Crédito: Gignac foi o grande destaque do Tigres na estreia do Mundial (KARIM JAAFAR / AFP

O Tigres conseguiu vencer o Ulsan Hyundai na estreia do Mundial de Clubes por 2 a 0 e encara o Palmeiras na semifinal do torneio. O clube coreano começou a partida com mais intensidade, abriu o placar, mas os mexicanos viraram ainda na primeira etapa com ótima participação de Gignac.SUSTOSO Ulsan Hyundai começou a partida com mais agressividade e a primeira oportunidade do jogo saiu dos pés de Ji-hyeon, camisa nove do clube, finalizando de fora da área para boa defesa de Guzmán. Aos 24 minutos, o capitão Kim abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio e desvio no primeiro poste. No ataque seguinte, o centroavante teve outra oportunidade para ampliar o marcador, mas parou em outra intervenção do goleiro.

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VIRADAApós os sustos, o Tigres colocou a bola no chão e contou com grande participação de Gignac para virar a partida ainda no primeiro tempo. O francês empatou também depois de uma cobrança de escanteio, aproveitou o desvio do companheiro e apareceu livre dentro da área para marcar seu primeiro gol. Nos acréscimos, os mexicanos conseguiram um pênalti com o auxílio do VAR e o artilheiro fez seu segundo tento.