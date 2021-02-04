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Tigres vence Ulsan de virada com show de Gignac e encara o Palmeiras

Equipe mexicana começou devagar, saiu perdendo, mas conseguiu marcar dois gols com Gignac ainda na primeira etapa. Duelo contra o Palmeiras acontece no domingo...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 12:57

LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 12:57
Crédito: Gignac foi o grande destaque do Tigres na estreia do Mundial (KARIM JAAFAR / AFP
O Tigres conseguiu vencer o Ulsan Hyundai na estreia do Mundial de Clubes por 2 a 0 e encara o Palmeiras na semifinal do torneio. O clube coreano começou a partida com mais intensidade, abriu o placar, mas os mexicanos viraram ainda na primeira etapa com ótima participação de Gignac.SUSTOSO Ulsan Hyundai começou a partida com mais agressividade e a primeira oportunidade do jogo saiu dos pés de Ji-hyeon, camisa nove do clube, finalizando de fora da área para boa defesa de Guzmán. Aos 24 minutos, o capitão Kim abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio e desvio no primeiro poste. No ataque seguinte, o centroavante teve outra oportunidade para ampliar o marcador, mas parou em outra intervenção do goleiro.
> Veja a tabela do Mundial de Clubes
VIRADAApós os sustos, o Tigres colocou a bola no chão e contou com grande participação de Gignac para virar a partida ainda no primeiro tempo. O francês empatou também depois de uma cobrança de escanteio, aproveitou o desvio do companheiro e apareceu livre dentro da área para marcar seu primeiro gol. Nos acréscimos, os mexicanos conseguiram um pênalti com o auxílio do VAR e o artilheiro fez seu segundo tento.
FINAL MORNONa segunda etapa, ambos os times tentaram encontrar os espaços para finalizar, mas os clubes não foram criativos e não conseguiram causar danos ao adversário. O ritmo da partida caiu em relação ao primeiro tempo, o Tigres tentou se poupar para o jogo de domingo e o Ulsan não teve forças para furar a dura marcação do rival.

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