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Thuler e Nathan são suspensos, e Flamengo é multado em R$ 64 mil por indisciplinas na Libertadores

Por atos no jogo de ida das oitavas, Rubro-Negro viu a Conmebol punir Rogério Ceni e os jovens zagueiros por conta de indisciplinas previstas no Código Disciplinar da Conmebol...

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 12:24

LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 12:24
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo ficou ciente de punições a Thuler e Nathan por conta das respectivas expulsões dos zagueiros no jogo de ida das oitavas da Libertadores, contra o Racing, na Argentina. No último fim de semana, ambos foram suspensos por dois jogos, incluindo o jogo de suspensão automática já imposto - quando o Rubro-Negro caiu para a equipe argentina nos pênaltis, no Maracanã.
Além disso, o Flamengo recebeu uma multa de 1.050 dólares por cada ato de indisciplina dos defensores - Thuler foi expulso após duro carrinho e Nathan, por exaltar-se no banco de reservas. E o técnico Rogério Ceni também foi punido, uma vez que retardou o início da partida na etapa final, o que resultará em multa de 10.500 dólares.
Ao todo, as recentes punições por conta das punições via Comissão Disciplinar da Conmebol chegam a 12.600 dólares (cerca de R$ 64.260,00), "a serem descontados automaticamente em receitas de direitos Televisivos ou de Patrocínio", de acordo com a entidade.
Cabe lembrar que Rodrigo Caio, expulso no jogo da volta contra o Racing, ainda será julgado. E o Flamengo não disputa mais torneios da Conmebol nesta temporada, portanto, as suspensões ficam para a próxima jornada.

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