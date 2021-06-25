Thuler, do Flamengo, é anunciado como reforço do Montpellier por empréstimo com opção de compra

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Com direito a vídeo especial, Thuler foi anunciado pelo Montpellier como reforço para a temporada 2021/22. O zagueiro deixa o Flamengo por empréstimo e assina com o clube francês por um ano, sendo que há opção de compra após este período, avaliada em 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 14,6 milhões). De imediato, o Fla recebe 200 mil euros pelo acordo (R$ 1,1 milhão). Thuler vestirá a camisa 26 do Montpellier, ou seja, a mesma numeração utilizada por ele no Flamengo. Em seu site oficial, o MHSC realça que o zagueiro de 22 anos vem de "uma das equipes mais prestigiadas do Brasil" e de uma concorrência acirrada no elenco.

- Estou muito feliz por estar e aqui, e digo que vou dar o meu melhor por esta equipe - falou Thuler, que ouviu do presidente de seu novo clube, Laurent Nicollin, o seguinte: