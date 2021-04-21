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Thonny Anderson exalta metas do Bahia para 2021 e diz: 'Estou certo que posso ajudar bastante o time'

Emprestado pelo RB Bragantino até o fim da temporada, o jogador quer mostrar seu valor...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 19:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 19:39
Crédito: Divulgação
Novo reforço do Bahia, o meia-atacante Thonny Anderson está bastante animado com a chegada ao Tricolor baiano. Emprestado pelo Red Bull Bragantino até o fim da temporada, o jogador revelado pelo Cruzeiro espera dar sua parcela de contribuição para a equipe alçar grandes voos em 2021.
- Vim para o Bahia porque é um clube gigante, estruturado e que almeja metas ousadas para a temporada. Desejo jogar e mostrar minha importância para o treinador, pois estou certo que posso ajudar bastante o time - declarou.
O Bahia estreia nesta quarta pela Copa Sul-Americana contra o Montevideo City Torque jogando no Uruguai, e Thonny está relacionado. Acostumado a disputar competições continentais, o paulista valoriza o torneio.
- A Sul-Americana é um campeonato relevante não apenas esportivamente, mas também financeiramente para o clube. Encararemos com toda seriedade e buscaremos o melhor resultado possível nessa estreia - finalizou.

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