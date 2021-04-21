Thonny Anderson exalta metas do Bahia para 2021 e diz: 'Estou certo que posso ajudar bastante o time'

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Novo reforço do Bahia, o meia-atacante Thonny Anderson está bastante animado com a chegada ao Tricolor baiano. Emprestado pelo Red Bull Bragantino até o fim da temporada, o jogador revelado pelo Cruzeiro espera dar sua parcela de contribuição para a equipe alçar grandes voos em 2021.

- Vim para o Bahia porque é um clube gigante, estruturado e que almeja metas ousadas para a temporada. Desejo jogar e mostrar minha importância para o treinador, pois estou certo que posso ajudar bastante o time - declarou.

O Bahia estreia nesta quarta pela Copa Sul-Americana contra o Montevideo City Torque jogando no Uruguai, e Thonny está relacionado. Acostumado a disputar competições continentais, o paulista valoriza o torneio.