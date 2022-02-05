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Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, vê a lateral como a 'posição perfeita' para Kenedy

Tuchel disse que Kenedy tem um pé esquerdo muito forte e é muito forte no jogo posicional; ademais, o técnico ressaltou que o brasileiro pode chutar e cruzar com precisão...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 16:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 16:07
Apesar de ter atuado como meia-atacante na carreira, Kenedy pode cumprir outra função no Chelsea. Na última sexta-feira, em entrevista coletiva, o técnico Thomas Tuchel não só destacou que a lateral é a "posição perfeita" para o brasileiro, como também explicou por que pensa assim.
Vale lembrar que Kenedy estava emprestado ao Flamengo até junho deste ano. Contudo, em janeiro, Thomas Tuchel pediu o retorno imediato do jogador. O Fla ainda tentou reverter a situação, mas havia uma cláusula no contrato do atleta que permitia aos Blues solicitar a volta imediata caso o Rubro-Negro não exercesse a opção de compra até dezembro de 2021.
- Ele é muito talentoso, nunca houve dúvidas sobre isso. E agora é sobre ter a mentalidade certa para aproveitar esta grande oportunidade, seja lá quando for preciso dar este próximo passo. Ele brigará por seu espaço, e os demais, eu espero, brigarão para não perder seu espaço. Depende da formação que jogarmos, mas a lateral se encaixa muito bem com ele - disse Tuchel.
> Veja e simule a tabela da Premier LeagueEm tempo: após vencer o Plymouth na prorrogação pela Copa da Inglaterra, o Chelsea viaja a Abu Dhabi para a disputa do Mundial de Clubes. A baixa neste primeiro momento é justamente o técnico Thomas Tuchel, que testou positivo para a Covid-19. Segundo os protocolos da Inglaterra, ele precisará passar cinco dias isolado e, assim, perderá o jogo de semifinal dos Blues na competição.

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