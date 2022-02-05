Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, vê a lateral como a 'posição perfeita' para Kenedy

Apesar de ter atuado como meia-atacante na carreira, Kenedy pode cumprir outra função no Chelsea. Na última sexta-feira, em entrevista coletiva, o técnico Thomas Tuchel não só destacou que a lateral é a "posição perfeita" para o brasileiro, como também explicou por que pensa assim.

Vale lembrar que Kenedy estava emprestado ao Flamengo até junho deste ano. Contudo, em janeiro, Thomas Tuchel pediu o retorno imediato do jogador. O Fla ainda tentou reverter a situação, mas havia uma cláusula no contrato do atleta que permitia aos Blues solicitar a volta imediata caso o Rubro-Negro não exercesse a opção de compra até dezembro de 2021.

- Ele é muito talentoso, nunca houve dúvidas sobre isso. E agora é sobre ter a mentalidade certa para aproveitar esta grande oportunidade, seja lá quando for preciso dar este próximo passo. Ele brigará por seu espaço, e os demais, eu espero, brigarão para não perder seu espaço. Depende da formação que jogarmos, mas a lateral se encaixa muito bem com ele - disse Tuchel.