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Thomas Tuchel lamenta ausência de Thiago Silva em partida da Champions: 'Jogo feito para ele'

Brasileiro se recupera de problema muscular e ainda não tem data para retorno aos gramados. Técnico do Chelsea afirmou que time não mudará forma de jogar contra o Atléti...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 14:55

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 14:55

Crédito: Reprodução / ChelseaTV
O Chelsea está pronto para o confronto com o Atlético de Madrid pelas oitavas de final da Champions League. O técnico Thomas Tuchel, porém, não terá à disposição o zagueiro Thiago Silva, que vem se recuperando de uma lesão. Antes da partida, o comandante alemão lamentou a ausência do brasileiro.
+ Veja a tabela da Champions League- Este é um jogo que certamente foi feito para alguém com a qualidade do Thiago, mas infelizmente ele não está disponível. Ele está treinando agora, enquanto nós partiremos em breve - disse Tuchel referindo-se à viagem para Bucareste, na Romênia, onde a partida será realizada em campo neutro.
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O treinador do Chelsea também falou o que espera da partida, disse será "um grande teste" para os Blues, mas afirmou que sua equipe não mudará o jeito de jogar para encarar o líder do Campeonato Espanhol.
- É um grande teste. É um clube experiente a este nível, um treinador experiente. Esperançosamente, isso revela o que há de melhor em nós. Faremos as coisas à nossa maneira, eles farão as coisas à sua maneira. É claro o que você ganha quando joga contra o Atlético: luta, experiência, um time com boa mentalidade

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