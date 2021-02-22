Thomas Tuchel lamenta ausência de Thiago Silva em partida da Champions: 'Jogo feito para ele'

Crédito: Reprodução / ChelseaTV

O Chelsea está pronto para o confronto com o Atlético de Madrid pelas oitavas de final da Champions League. O técnico Thomas Tuchel, porém, não terá à disposição o zagueiro Thiago Silva, que vem se recuperando de uma lesão. Antes da partida, o comandante alemão lamentou a ausência do brasileiro.

+ Veja a tabela da Champions League- Este é um jogo que certamente foi feito para alguém com a qualidade do Thiago, mas infelizmente ele não está disponível. Ele está treinando agora, enquanto nós partiremos em breve - disse Tuchel referindo-se à viagem para Bucareste, na Romênia, onde a partida será realizada em campo neutro.

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O treinador do Chelsea também falou o que espera da partida, disse será "um grande teste" para os Blues, mas afirmou que sua equipe não mudará o jeito de jogar para encarar o líder do Campeonato Espanhol.