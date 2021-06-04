Thiago Silva e Giroud ampliam seus contratos com o Chelsea

Após a extensão com Thomas Tuchel, o zagueiro Thiago Silva e o atacante Olivier Giroud ampliaram seus contratos com o Chelsea até 2022. O clube optou por ativar a cláusula de renovação automática com os dois jogadores que foram importantes ao longo da temporada.- Quando trouxemos Thiago Silva, sabíamos que estávamos adicionando um atleta de classe mundial para o elenco. Ele mostrou ao Chelsea sua imensa qualidade ao longo da temporada e tem grande influência dentro e fora do campo para a gente - disse Marina Granovskaia, dirigente do clube inglês.