Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Thiago Silva e Giroud ampliam seus contratos com o Chelsea

Brasileiro foi um dos destaques dos Blues em sua primeira temporada e um dos responsáveis pela conquista da Champions League sob comando de Thomas Tuchel...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jun 2021 às 13:18

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 13:18

Crédito: DAVID RAMOS / POOL / AFP
Após a extensão com Thomas Tuchel, o zagueiro Thiago Silva e o atacante Olivier Giroud ampliaram seus contratos com o Chelsea até 2022. O clube optou por ativar a cláusula de renovação automática com os dois jogadores que foram importantes ao longo da temporada.- Quando trouxemos Thiago Silva, sabíamos que estávamos adicionando um atleta de classe mundial para o elenco. Ele mostrou ao Chelsea sua imensa qualidade ao longo da temporada e tem grande influência dentro e fora do campo para a gente - disse Marina Granovskaia, dirigente do clube inglês.
> Veja a tabela da Eurocopa
Já Giroud teve sua cláusula de renovação ativada ainda em abril. Nos últimos dias, houve especulações sobre uma possível transferência do centroavante para o Milan, mas sua renovação pode dificultar a movimentação da equipe italiana no mercado.
Apesar das renovações, o Chelsea e o técnico Thomas Tuchel já pensam na próxima temporada. O alemão busca reforços em quatro posições, enquanto alguns jogadores não devem fazer parte do plantel em 2021/2022 nos Blues.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com Drauzio Varella, Multivix Med Summit 2026 debateu sobre o futuro da medicina no Brasil
Imagem de destaque
O conselho de Lula a Alexandre de Moraes no caso Master
Imagem de destaque
ES tem operação integrada para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados