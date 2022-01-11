Thiago Rodrigues é apresentado e cita virtudes para o Vasco subir: 'pés no chão, responsabilidade e foco'

Ao longo da última temporada, os goleiros do Vasco tiveram muitas dificuldades e foram criticados pela torcida. Com a virada do ano, um novo arqueiro foi apresentado para defender a meta cruz-maltina: Thiago Rodrigues. O novo camisa 1 exaltou o carinho da torcida e disse que irá lutar para recolocar o clube no lugar que ele merece: a Série A- Fico muito feliz com o carinho. Nas redes sociais senti o termômetro e o carinho dos torcedores. Jogando aqui em São Januário, senti o peso dessa massa quando enfrentamos o Vasco. Vim com uma mentalidade vencedora, com os pés no chão, mas para levar o Vasco para onde ele merece, que é a Série A. Ideia é fazer um bom primeiro semestre, mas nosso principal objetivo é voltar à Série A.

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Com a permanência na Série B, o Cruz-Maltino terá pela frente mais uma intensa e disputada competição. De acordo com o arqueiro, mesmo contra adversários perigosos, ele tem certeza que o grupo fará um grande ano. Vale lembrar que além do Vasco, Grêmio, Sport, Bahia, Guarani e Cruzeiro - outros campeões brasileiros - também estão na disputa.

- Eu vejo essa Série B como a mais difícil, mas também como a mais prazerosa de jogar. Com todo respeito, é bem melhor jogar na Arena do Grêmio, contra o Sport, contra o Bahia. Tenho certeza que o Vasco vai fazer um grande ano. Com pés no chão, responsabilidade e foco, tenho certeza que será um grande ano para nós - frisou.

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O time estreia no próximo dia 26 diante do Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. O técnico Zé Ricardo e o gerente geral de futebol Carlos Brazil continuam mapeando o mercado para reforçar a equipe, mas com calma e dentro da questão financeira que o clube apresenta. Thiago Rodrigues vestirá a camisa 1 do Vasco (Rafael Ribeiro / Vasco)