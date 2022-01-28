Thiago Maia volta a treinar com o elenco do Flamengo após testes negativos para Covid-19

Após testar positivo para Covid-19 na terça-feira, Thiago Maia foi reintegrado às atividades do Flamengo nesta sexta, no Ninho do Urubu. O meia realizou dois testes nos últimos dias, os quais tiveram resultados negativos, o que determinou o primeiro como falso positivo. Nesta manhã, o camisa 8 treinou ao lado de Marinho e companheiros no CT, dando sequência à pré-temporada.Na última segunda, o lateral-esquerdo Filipe Luís e o volante João Gomes haviam testado positivo para Covid-19 e iniciaram isolamento, mas também estão reintegrados ao grupo e treinaram nesta manhã no Ninho do Urubu.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWSob o comando de Paulo Sousa, o elenco profissional do Flamengo encerra a terceira semana de treinos neste sábado. A estreia do time - e do técnico - na temporada será no dia 2 de fevereiro, contra o Boavista, em Volta Redonda pela terceira rodada da Taça Guanabara. Neste sábado, Fabio Matias dirige o time alternativo diante do Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, às 18h.