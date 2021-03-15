Thiago Maia tem novo contrato com o Flamengo registrado no BID da CBF

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Em recuperação da lesão e cirurgia no joelho esquerdo, o volante Thiago Maia teve o novo contrato com o Flamengo registrado, nesta segunda-feira, no BID da CBF. Em fevereiro, o clube confirmou a prorrogação do empréstimo junto ao Lille, da França, até junho de 2022.

Thiago Maia não entra em campo para atuar desde o dia 14 de novembro de 2020, quando sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo - e que, posteriormente, o levou a operar o local.