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Thiago Maia tem novo contrato com o Flamengo registrado no BID da CBF

Empréstimo do volante ao Rubro-Negro foi estendido até junho de 2022...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 16:07

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 16:07
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Em recuperação da lesão e cirurgia no joelho esquerdo, o volante Thiago Maia teve o novo contrato com o Flamengo registrado, nesta segunda-feira, no BID da CBF. Em fevereiro, o clube confirmou a prorrogação do empréstimo junto ao Lille, da França, até junho de 2022.
Thiago Maia não entra em campo para atuar desde o dia 14 de novembro de 2020, quando sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo - e que, posteriormente, o levou a operar o local.
Embora Thiago Maia esteja lesionado, o Flamengo apostou no ótimo rendimento do camisa 33 antes do contratempo e renovou o seu contrato de empréstimo até junho de 2022, com opção de compra no mês de janeiro do mesmo ano.

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