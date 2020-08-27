Thiago Maia se destaca ao estrear com Dome e justifica coro da torcida

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

Na parte debaixo da tabela, o Flamengo volta a campo neste domingo para retomar o caminho das vitórias. Será o primeiro jogo em que Domènec Torrent terá trabalhado ao longo de uma "semana limpa", sem jogos no meio. E, por falar em partida, a última do Fla marcou a estreia de Thiago Maia sob o comando do catalão, que, segundo o LANCE! apurou, o elogiou e vem o orientando em particular com frequência no Ninho do Urubu.Se não foi opção nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, Thiago Maia foi acionado para mudar o panorama do clássico contra o Botafogo, no último domingo. O camisa 33 entrou na vaga de Diego e, diferentemente da função que vinha exercendo com Jorge Jesus, desempenhou um papel de meia pelo lado esquerdo.

A entrada de Thiago Maia, com toques rápidos e verticais, como prioriza Domènec Torrent, deu uma nova cara à equipe. A dinâmica do meio-campista potencializou as tramas com Filipe Luís e Bruno Henrique, tanto que a jogada do gol anulado de Gabigol surgiu após participação direta de Maia.

Ainda é cedo para afirmar se Dome utilizará Thiago Maia como um volante mais recuado, com a eventual realização da "saída de três", cujo papel na equipe titular pertence a Willian Arão, o seu principal concorrente e orientador quando foi contratado (entenda aqui), desde 2019, ou se brigará para atuar mais próximo aos atacantes, como ocorreu diante do Botafogo.