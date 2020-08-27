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futebol

Thiago Maia se destaca ao estrear com Dome e justifica coro da torcida

Volante do Flamengo, que não atuava desde o início de julho, exerceu uma função distinta da que foi projetada por Jorge Jesus ao ser contratado. Foi bem e, agora, pede passagem...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 05:50

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 05:50
Crédito: Alexandre Vidal / CRF
Na parte debaixo da tabela, o Flamengo volta a campo neste domingo para retomar o caminho das vitórias. Será o primeiro jogo em que Domènec Torrent terá trabalhado ao longo de uma "semana limpa", sem jogos no meio. E, por falar em partida, a última do Fla marcou a estreia de Thiago Maia sob o comando do catalão, que, segundo o LANCE! apurou, o elogiou e vem o orientando em particular com frequência no Ninho do Urubu.Se não foi opção nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, Thiago Maia foi acionado para mudar o panorama do clássico contra o Botafogo, no último domingo. O camisa 33 entrou na vaga de Diego e, diferentemente da função que vinha exercendo com Jorge Jesus, desempenhou um papel de meia pelo lado esquerdo.
A entrada de Thiago Maia, com toques rápidos e verticais, como prioriza Domènec Torrent, deu uma nova cara à equipe. A dinâmica do meio-campista potencializou as tramas com Filipe Luís e Bruno Henrique, tanto que a jogada do gol anulado de Gabigol surgiu após participação direta de Maia.
Ainda é cedo para afirmar se Dome utilizará Thiago Maia como um volante mais recuado, com a eventual realização da "saída de três", cujo papel na equipe titular pertence a Willian Arão, o seu principal concorrente e orientador quando foi contratado (entenda aqui), desde 2019, ou se brigará para atuar mais próximo aos atacantes, como ocorreu diante do Botafogo.
Ou seja, leque de nomes acentuado, assim como a dor de cabeça "positiva" de Domènec Torrent, que aprontará o Flamengo visando o jogo deste domingo contra o Santos, na Vila Belmiro. Em tempo: o próximo duelo do Rubro-Negro será válido pela sexta rodada do Brasileirão (confira a tabela aqui).

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