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Thiago Maia detalha atenção especial de Paulo Sousa com os volantes do Flamengo

O camisa 8 foi o entrevistado do "Resenha com o Craque", na FlaTV...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 16:00
Meio-campista de sucesso no futebol europeu, Paulo Sousa, atual treinador do Flamengo, tem dado atenção especial aos volantes do elenco. Nos jogos, é possível observar o português sempre orientando os atletas da função. Em entrevista ao quadro "Resenha com o Craque, da FlaTV, nesta quinta-feira o camisa 8 Thiago Maia detalhou como o Mister tem ajudado também nos treinos, com instruções para orientação corporal em campo, por exemplo.As imagens da festa da torcida do Flamengo em recorde de público no Maraca- É um cara que cobra bastante de nós, até por ter sido volante. Tem nos ajudado bastante, principalmente no fato de não estar de costas para o gol adversário. Tem que estar no meio-termo, olhando a bola e o gol. Sempre receber a bola girando, o posicionamento para recuperar a bola...São coisas que não fazia, estou fazendo e está me ajudando bastante. Encurta o cansaço, pois se corre certo. Tem nos ajudado muito - afirmou em entrevista à "FlaTV".Recuperado de lesão, Thiago Maia recuperou o espaço no time do Flamengo e tem evoluído. Após o empate sem gols contra o Palmeiras, nesta quarta, o camisa 8 celebrou o crescimento- individual e coletivo da equipe. O bom desempenho ao lado de João Gomes criaram um dilema para Paulo Sousa.
Crédito: ThiagoMaiaemaçãopeloFlamengo,noMaracanã,peloCampeonatoBrasileiro(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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