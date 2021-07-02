Thiago Maia comemora o primeiro gol pelo Flamengo e fala sobre concorrência: 'É uma briga boa, sadia'

Em um jogo encardido e de pouca inspiração do Flamengo, coube a Thiago Maia matar o inédito duelo contra o Cuiabá, na vitória por 2 a 0, na Arena Pantanal e pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do meio-campista - o seu primeiro pelo clube - saiu já nos acréscimos do segundo tempo. E foi muito comemorado, sobretudo por coroar a sua volta antecipada aos jogos.- Não é fácil ficar sete meses fora. Sou muito abençoado e iluminado. Eu queria agradecer à diretoria, aos jogadores, comissão técnica e a todo o departamento médico do Flamengo. Foram fundamentais na minha vida. De oito a dez meses, voltei em sete. E voltei bem, muito feliz, e mais ainda com a vitória - falou Maia, o novo camisa 8 pós-saída de Gerson, além da concorrência no setor: