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Thiago Maia comemora o primeiro gol pelo Flamengo e fala sobre concorrência: 'É uma briga boa, sadia'

Volante marcou o segundo gol do Rubro-Negro no triunfo por 2 a 0 sobre o Cuiabá...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 22:19

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 22:19

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Em um jogo encardido e de pouca inspiração do Flamengo, coube a Thiago Maia matar o inédito duelo contra o Cuiabá, na vitória por 2 a 0, na Arena Pantanal e pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do meio-campista - o seu primeiro pelo clube - saiu já nos acréscimos do segundo tempo. E foi muito comemorado, sobretudo por coroar a sua volta antecipada aos jogos.- Não é fácil ficar sete meses fora. Sou muito abençoado e iluminado. Eu queria agradecer à diretoria, aos jogadores, comissão técnica e a todo o departamento médico do Flamengo. Foram fundamentais na minha vida. De oito a dez meses, voltei em sete. E voltei bem, muito feliz, e mais ainda com a vitória - falou Maia, o novo camisa 8 pós-saída de Gerson, além da concorrência no setor:
- Como eu já disse, eu vim para somar. Gomes e Diego estão dando conta, mas é uma briga boa, sadia. Vim para somar - frisou, ao canal "Premiere".
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
Na sexta colocação, o Flamengo, com 12 pontos, agora mandará o clássico contra o Fluminense, neste domingo, na Arena Neo Química (do Corinthians), às 16h. O Fla-Flu será válido pela 9ª rodada do Brasileirão.

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