Thiago Galhardo, atacante do Internacional, é alvo do Celta de Vigo

O atacante Thiago Galhardo pode se transferir para o Celta de Vigo segundo informação publicada pelo portal ge e confirmada por um dos agentes que representa o atleta, Flávio Trivella. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO principal elo para que o clube da Galícia cogitasse a contratação do atacante de 32 anos de idade por empréstimo que teria o pagamento de 500 mil euros (cotados atualmente em pouco mais de R$ 3 milhões) é o atual treinador do Celta, Eduardo Coudet.
Foi com o argentino que Galhardo viveu seu melhor momento no Inter, se consolidando como o artilheiro da equipe na última temporada, assumindo ainda mais a responsabilidade de ser o "homem gol" após a lesão de Guerrero, ao marcar 23 tentos em 54 partidas disputadas.
Depois da saída do treinador em questão do Colorado, Thiago Galhardo viveu um período de instabilidade técnica onde Yuri Alberto acabou ganhando espaço, relegando o avante a reserva.
Além do aspecto técnico, recentemente o staff do jogador e a diretoria do clube tiveram um desgaste com sua recente ausência na partida onde o Inter venceu por 4 a 2 o Fluminense no Beira-Rio. Enquanto a cúpula do time gaúcho disse que a direção resolveu afastá-lo da lista de relacionados, Flávio Trivella assegurou que Galhardo precisava resolver problemas pessoais no Rio de Janeiro e solicitou não estar no leque de opções para Diego Aguirre.