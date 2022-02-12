Terceiro melhor do Mundial, Danilo elogia atuação do Palmeiras: 'Por um triz não saímos vitoriosos'

O Palmeiras saiu perdedor na final do Mundial de Clubes ao ser derrotado pelo Chelsea, por 2 a 1, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Um dos destaques do time na competição foi Danilo, que acabou eleito como o terceiro melhor do torneio, levando a bola de bronze da Fifa. Para ele, conquistar isso e disputar o segundo certame desse nível de forma consecutiva é para poucos.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Em entrevista para o Band Sports, na zona mista, o meio-campista valorizou a atuação palmeirense no Mundial e acredita que a equipe bateu de frente com os Blues, mas acabaram saindo derrotados por detalhes nos 120 minutos.

- Sentimento de felicidade de estar jogando pela segunda vez o Mundial de Clubes com 20 anos, é para poucos. No outro ano a gente não conseguiu chegar na final, esse ano chegamos. Na minha avaliação, batemos de frente sim, por um triz não saímos vitoriosos.Promovido da base em 2020, Danilo já conquistou muita coisa com o Verdão e é um dos jogadores mais valorizados do elenco atual. Ele agradeceu a muita gente por isso, incluindo o técnico Vanderlei Luxemburgo, que o promoveu.

- Agradecer a Deus, primeiro à base, João Paulo (Sampaio, coordenador da base) que ajudou a gente a construir grandes jogadores, os crias. Também ao Luxemburgo, Abel, esse elenco maravilhoso, a gente só tem a crescer, com fé em Deus - declarou o jovem.

Sobre o jogo, Danilo admitiu que o primeiro objetivo do Palmeiras na prorrogação era evitar tomar o gol para chegar vivo na disputa de pênaltis, mas novamente os detalhes acabaram decidindo a partida em favor do Chelsea.

- A gente pensava em não tomar o gol primeiro, foi à prorrogação e a tendência era chegar nos pênaltis, mas infelizmente o futebol tem disso, uma bola, teve pênalti para eles e acabou saindo o gol - argumentou.

O Palmeiras fica com o vice-campeonato mundial deste ano e volta ao Brasil perto do início da madrugada de sábado para domingo, chegando em São Paulo durante a tarde. Em seguida, o clube já volta suas atenções para a disputa do Campeonato Paulista e, em breve, da Recopa Sul-Americana.