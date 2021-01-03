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Temporal alaga campo e suspende jogo entre Benfica e Santa Clara pelo Campeonato Português

Árbitro considera as condições do gramado inadequadas e interrompe a partida aos seis minutos do primeiro tempo. Jogo será disputado nesta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 15:07

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 15:07

Crédito: Reprodução/Sport TV
O jogo entre Santa Clara e Benfica, que começou neste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Português, precisou ser interrompido com apenas seis minutos devido às fortes chuvas que caíram na na ilha de São Miguel, em Açores.
+ Salah e Son atraem interesse de gigante europeu, Depay estipula prazo para oferta… O Dia do MercadoApós reclamações sobre o estado do gramado, o árbitro Hélder Malheiro decidiu suspender a partida e mandou as equipes de volta para os vestiários. Depois da nova inspeção, o juiz determinou que não haveria condições de jogo neste domingo.
+ Confira a tabela do Campeonato Português
Em seguida à decisão, os clubes anunciaram que a partida será retomada nesta segunda-feira, às 14h (horário de Brasília). O Benfica, de Jorge Jesus, é o vice-líder do Português, com 27 pontos - cinco a menos que o líder Sporting. O Santa Clara está em oitavo, com 13 pontos conquistados.

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