Temporal alaga campo e suspende jogo entre Benfica e Santa Clara pelo Campeonato Português

Crédito: Reprodução/Sport TV

O jogo entre Santa Clara e Benfica, que começou neste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Português, precisou ser interrompido com apenas seis minutos devido às fortes chuvas que caíram na na ilha de São Miguel, em Açores.

+ Salah e Son atraem interesse de gigante europeu, Depay estipula prazo para oferta… O Dia do MercadoApós reclamações sobre o estado do gramado, o árbitro Hélder Malheiro decidiu suspender a partida e mandou as equipes de volta para os vestiários. Depois da nova inspeção, o juiz determinou que não haveria condições de jogo neste domingo.

+ Confira a tabela do Campeonato Português