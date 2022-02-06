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futebol

'Temos muito claro em nossa mente o que queremos', diz Luan sobre Palmeiras no Mundial

Zagueiro chega a Abu Dhabi disposto a mudar o que Verdão apresentou em 2021...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 16:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 16:15
Após a definição do Al-Ahly, do Egito, como o adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes, terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), o zagueiro Luan também ressaltou a oportunidade de enfrentar de novo o adversário que superou o Verdão nos pênaltis na decisão do terceiro lugar no ano passado.- O Al Ahly é um bom time, jogamos contra eles no ano passado. Fizeram um grande jogo ontem (sábado), têm jogadores que retornam da seleção (do Egito). Sabemos que vai ser um jogo difícil, então vamos nos preparar muito bem, traçar nosso plano de jogo e seguirmos até o fim para fazermos um grande jogo e sair com a vitória.
Segundo Luan, diferente do ano passado, quando o Verdão fez campanha pífia, não vencendo nenhum jogo e sequer marcando gols, desta vez a concentração está forte.
- Os nossos treinos têm sido muito bons, muito intensos. Estamos nos adaptando rapidamente ao fuso horário, o planejamento do clube foi muito bom. Temos um lema entre nós: ‘A nossa vontade de se preparar tem que ser maior que nossa vontade de vencer’. Estamos nos preparando muito bem para alcançar os nossos objetivos, temos muito claro em nossa mente o que desejamos e o que queremos para nossa vida e para realizar nosso sonho.
Crédito: (Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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