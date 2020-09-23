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Temor se confirma, e futebol do Flamengo tem mais casos de Covid-19

Após surto de casos em Guayaquil, delegação rubro-negra retorna ao Rio de Janeiro e, após exames, tem novos infectados com coronavírus: Marcos Braz, Rodrigo Caio e Gabriel Batista...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 13:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 13:01
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Além da preocupação imediata com os nove casos de Covid-19 entre a delegação que esteve no Equador por uma semana, o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro, nesta quarta, temendo novos contaminados entre jogadores, comissão técnica e profissionais do departamento de futebol. Após exames, o temor se confirmou com mais três infectados: Marcos Braz, Gabriel Batista e Rodrigo Caio. São 12 positivos para Covid-19 entre os que viajaram pelo clube.
O Flamengo ainda não se pronunciou sobre novos casos após o desembarque no Rio de Janeiro, no qual a delegação foi recebida por uma equipe médica. A informação sobre os resultados positivos do goleiro e do vice-presidente de futebol foi publicada pelo "GE". Sobre o zagueiro, quem informou foi o "O Dia". Procurada pelo LANCE!, a assessoria de futebol afirmar aguardar os resultados.Em Guayaquil, os jogadores Vitinho, Bruno Henrique, Michael, Diego Ribas, Isla, Filipe Luís e Matheuzinho foram diagnosticados com a Covid-19, além do Dr. Márcio Tannure (chefe do departamento médico do clube) e Juan, ex-zagueiro que integra o departamento de futebol. Todos passaram a fazer o isolamento, sendo que sete deles já retornaram ao Rio em voo fretado. A exceção foi Juan.
Os jogadores que testaram positivo antes do jogo contra o Barcelona (EQU) deixaram Guayaquil na mesmo aeronave que levou João Lucas, Natan, Guilherme Bala e Rodrigo Muniz às pressas para os jovens comporem o banco de reservas de última hora. Contudo, não havia espaço para todos e Juan ficou no Equador. A expectativa é de que seu retorno aconteça até esta sexta-feira.

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