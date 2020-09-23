Temor se confirma, e futebol do Flamengo tem mais casos de Covid-19

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Além da preocupação imediata com os nove casos de Covid-19 entre a delegação que esteve no Equador por uma semana, o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro, nesta quarta, temendo novos contaminados entre jogadores, comissão técnica e profissionais do departamento de futebol. Após exames, o temor se confirmou com mais três infectados: Marcos Braz, Gabriel Batista e Rodrigo Caio. São 12 positivos para Covid-19 entre os que viajaram pelo clube.

O Flamengo ainda não se pronunciou sobre novos casos após o desembarque no Rio de Janeiro, no qual a delegação foi recebida por uma equipe médica. A informação sobre os resultados positivos do goleiro e do vice-presidente de futebol foi publicada pelo "GE". Sobre o zagueiro, quem informou foi o "O Dia". Procurada pelo LANCE!, a assessoria de futebol afirmar aguardar os resultados.Em Guayaquil, os jogadores Vitinho, Bruno Henrique, Michael, Diego Ribas, Isla, Filipe Luís e Matheuzinho foram diagnosticados com a Covid-19, além do Dr. Márcio Tannure (chefe do departamento médico do clube) e Juan, ex-zagueiro que integra o departamento de futebol. Todos passaram a fazer o isolamento, sendo que sete deles já retornaram ao Rio em voo fretado. A exceção foi Juan.