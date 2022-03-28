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'Tem repertório': Rogério Ceni elogia Palmeiras e considera rival favorito na final

Técnico do São Paulo disse que seu time pode jogar 'tendo mais a bola' e relembrou primeiro confronto entre as equipes...
LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2022 às 21:08

Publicado em 27 de Março de 2022 às 21:08

O técnico Rogério Ceni analisou o Palmeiras, adversário do São Paulo na final do Paulistão, em coletiva de imprensa após a vitória do seu time por 2 a 1 sobre o Corinthians, neste domingo (27), no Morumbi. Para o treinador, o Verdão tem uma postura de jogo 'mais reativa', mas tem um repertório variado e se adapta de acordo com o adversário.- O Palmeiras tem repertório para apertar. Mostrou isso no jogo competitivo ontem contra o Bragantino, mostrou isso contra todos os adversários na fase classificatória. Só tenho elogios a fazer a maneira como joga - disse Ceni.Para o técnico, o Palmeiras é 'uma equipe formada'. Segundo ele, o rival tem, no mínimo, dois jogadores bons por posição e ressaltou a qualidade de jogadores como Raphael Veiga, Gustavo Scarpa, Danilo e Dudu.O tricolor do Morumbi enfrentou o Alviverde na primeira fase do Paulistão, em casa, e saiu derrotado pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Rony no começo da partida. Rogério Ceni relembrou como foi jogo e projetou os dois confrontos da final.- Acho que o Palmeiras tinha mais para bater na gente se o gol não saísse (no começo do jogo). Não vou mentir para vocês. Se a gente pode jogar daquela maneira (tendo mais a bola)? Pode. Se for cumprido o regulamento do campeonato. O Palmeiras estará mais descansado e tem um elenco maior. Vamos tentar competir como sempre fizemos.O São Paulo chega a sua segunda final consecutiva do Campeonato Paulista e tentará o bicampeonato.
Crédito: RogérioCeniconsideraPalmeirasfavoritonafinaldoPaulistão(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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