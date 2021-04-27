Tem espaço para mais? Entenda a disputa entre os volantes do Vasco

Crédito: Romulo, Andrey, Bruno Gomes e Galarza são os principais volantes (Montagem Lance! Fotos: Rafael Ribeiro / Vasco

Em tese, parece ser questão de tempo para Romulo estrear e, aos poucos, adquirir a titularidade no Vasco. Na prática, a disputa por uma das duas vagas tem também Andrey, Galarza e Bruno Gomes frequentemente utilizados. O leque de Marcelo Cabo é amplo e até Caio Eduardo estreou, de 18 anos, estreou como profissional no último sábado. Mas o funil vai apertar.A versão do Cruz-Maltino para a temporada 2021 é nitidamente mais experiente, o que confere ao último contratado status importante. No sistema de jogo com que a equipe tem iniciado as partidas estão sempre dois meio-campistas à frente da linha de defesa. Um volante com mais obrigação na saída de bola, outro um pouco mais liberado para avançar no campo.

Ao longo da carreira e no próprio Vasco, dez anos atrás, Romulo atuou tanto como primeiro quanto como segundo volante. Veremos, na prática, como ele conseguirá acrescentar à equipe.

O time ideal deste início de trabalho de Marcelo Cabo tem Andrey como primeiro volante e Galarza como segundo. O paraguaio "furou a fila" e conquistou lugar cativo também pela capacidade aeróbica. Bruno Gomes tem mais facilidade para ser primeiro homem, e já teve Andrey ao seu lado no início dos trabalhos.

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Poupado do último jogo, Carlinhos tem sido o reserva imediato de Marquinhos Gabriel como meia central, mas já postulou vaga também na linha de trás. Também não tem facilidade na disputa, assim como os mais jovens: Caio Lopes já é profissional, mas, por ora, disputa para ficar entre os suplentes.

Juninho é outro que tenta um lugar ao sol. Pelas características, barganha também mais à frente. E se Caio Eduardo fez o primeiro jogo dele como profissional no último final de semana, o mais jovem a estrear pelo time principal é Andrey Santos, de 16 anos, que o fez contra o Volta Redonda. Ele também é volante, mas tende a ter mais tempo na base antes de subir de vez.