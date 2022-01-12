Telão em campo, goleiros integrados e reunião com trio: os impactos iniciais de Paulo Sousa no Flamengo

O treino desta quarta-feira no Ninho do Urubu, iniciado às 8h, conforme solicitado por Paulo Sousa, marcou um acontecimento inédito sob o comando do português: as instruções por telão, instalado ontem, enquanto os jogadores se hidratavam. No vídeo divulgado pelo Flamengo, é possível ver que os goleiros também receberam instruções junto aos companheiros de linha. Por falar nos goleiros, os mesmos participaram de uma atividade com o elenco, em que era necessário dar toques rápidos e se deslocar em velocidade, ilustrando que o novo comandante exige boa capacidade de construção com os pés de um camisa 1, tido por Sousa como essencial em seu modelo de jogo. O treino desta quarta foi o segundo em que Paulo Sousa teve a oportunidade de comandar o plantel - que tem ido tomar café da manhã no CT - no gramado. E, na última terça, depois da atividade principal e seguindo seus impactos iniciais, o português teve a primeira de uma série de conversas setorizadas.