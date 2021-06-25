Técnico Tarcisio Pugliese projeta estreia do Corinthians no Brasileirão sub-20: 'Empenho diário'

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

O Campeonato Brasileiro sub-20 começa neste sábado e o Corinthians fará sua estreia diante do Internacional, às 15h, no Parque São Jorge. Na manhã desta sexta-feira, a equipe realizou os últimos ajustes em treinamento no CT da base.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Depois da atividade, o técnico Tarcisio Pugliese, em entrevista ao site do clube, revelou sua expectativa para este primeiro compromisso pela competição nacional e destacou o empenho do grupo durante toda a preparação.

- Fizemos cerca de um mês e meio de preparação, um período bom. Temos uma equipe com jogadores de qualidade. Apesar de termos um grupo enxuto, temos atletas em condições de representar muito bem o Corinthians. O Campeonato Brasileiro é muito forte e muito competitivo, com as melhores equipes do país. Sabemos do nível de dificuldade mas também conhecemos nosso grupo e vemos o empenho diário dos nossos atletas em fazer um grande campeonato - disse o treinador alvinegro.

O comandante da equipe sub-20 comemorou a possibilidade de estrear em casa e reforçou que o Timão terá um jogo duro pela frente contra o Colorado.