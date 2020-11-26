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futebol

Técnico do Verdão celebra atuação de Ramires: 'Patinho feio vai virar cisne'

Abel Ferreira recorre a anedota infantil para elogiar a atuação de seu meio campista na partida contra o Delfín, do Equador, pelas oitavas de final da Libertadores...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 22:09

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 22:09
Crédito: Reprodução
Depois de vencer o Delfín por 3 a 1, no Equador, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, deu entrevista coletiva e pediu a palavra para, por meio de uma história infantil, exaltar o experiente Ramires, que tem convivido com críticas e com poucos minutos em campo.
​- Conhecem a história do patinho feito que virou cisne? Hoje, ele (Ramires) foi um dos jogadores chave. Faz o trabalho de formiguinha que ninguém vê e tem importância. O Ramires fez um jogo absolutamente extraordinário. Nosso patinho feio vai virar cisne - prometeu.
​Mesmo diante da boa atuação individual e também coletiva, Abel fez questão de relembrar a derrota do Verdão para o Goiás, pelo Brasileirão, para explicar que a construção do bom resultado na Libertadores tem ligação direta com aquele revés.​- Vocês não vão me ouvir dizer que, quando ganha, está tudo bem feito. E nem que, quando perde, está tudo mal feito. Os jogadores se focaram no plano de jogo. Tiveram um bom rendimento individual e coletivo. Mas essa vitória começou na derrota contra o Goiás - explicou o português.
​Por fim, o treinador do Verdão ainda deixou um recado sobre o craque argentino Diego Armando Maradona, que faleceu nesta quarta-feira (25):
​- Gostaria que as primeiras palavras fossem dirigidas para a família do Maradona. Eu, do outro lado do Atlântico, sempre admirei o Pelé e o Maradona. Não poderia fazer a coletiva sem lamentar a perda de uma lenda do futebol. Uma inspiração para todos - finalizou.

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