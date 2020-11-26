Técnico do Verdão celebra atuação de Ramires: 'Patinho feio vai virar cisne'

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Depois de vencer o Delfín por 3 a 1, no Equador, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, deu entrevista coletiva e pediu a palavra para, por meio de uma história infantil, exaltar o experiente Ramires, que tem convivido com críticas e com poucos minutos em campo.

​- Conhecem a história do patinho feito que virou cisne? Hoje, ele (Ramires) foi um dos jogadores chave. Faz o trabalho de formiguinha que ninguém vê e tem importância. O Ramires fez um jogo absolutamente extraordinário. Nosso patinho feio vai virar cisne - prometeu.

​Mesmo diante da boa atuação individual e também coletiva, Abel fez questão de relembrar a derrota do Verdão para o Goiás, pelo Brasileirão, para explicar que a construção do bom resultado na Libertadores tem ligação direta com aquele revés.​- Vocês não vão me ouvir dizer que, quando ganha, está tudo bem feito. E nem que, quando perde, está tudo mal feito. Os jogadores se focaram no plano de jogo. Tiveram um bom rendimento individual e coletivo. Mas essa vitória começou na derrota contra o Goiás - explicou o português.

​Por fim, o treinador do Verdão ainda deixou um recado sobre o craque argentino Diego Armando Maradona, que faleceu nesta quarta-feira (25):