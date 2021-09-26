Técnico do São Paulo, Crespo aponta dificuldades do futebol brasileiro e compara a 'curso de Harvard'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O empate diante do Atlético-MG no último sábado (25) foi positivo e negativo ao mesmo tempo para o São Paulo. Conseguindo parar e jogar de igual para igual com o atual líder, a atuação teve pontos positivos na defesa, mas o resultado de 0 a 0 ajuda pouco a situação do time. Após a partida, Crespo falou sobre a dificuldade do futebol brasileiro.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Pressionado após atuação ruim contra o América-MG e eliminação na Copa do Brasil, o treinador foi questionado sobre possíveis mudanças no futebol do São Paulo e sobre as conversas que teve com a diretoria.

O treinador apontou que o futebol brasileiro tem muitas dificuldades únicas, especialmente em relação ao calendário, viagens e rotina. O técnico comparou a dinâmica do futebol nacional com um 'curso de Harvard ou Oxford', devido à sua complexida.

– Futebol é dinâmico. Estou aqui em um futebol tão difícil como é o brasileiro e estou à disposição para aprender todos os dias. Tenho que escutar, aprender... Estou nesse momento fazendo um curso Harvard ou Oxford, porque é mais difícil do que jogar três dias. Não é fácil, com viagens, pouco descanso e com tanta dificuldade como é o futebol brasileiro. Para mim, é a primeira vez e é normal sempre ter um confronto - comentou o treinador.

Crespo falou, ainda, sobre a conversa que teve com a diretoria. Ele preferiu não revelar os detalhes, mas afirmou que as conversas que teve após o empate contra o América-MG não foram iguais as que costuma manter normalmente.

- Acontece todas as semanas (conversas), mas dessa vez foi diferente, que eu não vou falar, coisas de vestiário, com atletas - afirmou.O São Paulo tem, pela frente, uma sequência importante para subir na tabela do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor entra em campo no próximo domingo (3), às 16h, para enfrentar a Chapecoense, atual lanterna do campeonato, pela 23ª rodada, na Arena Condá.