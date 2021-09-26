Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Técnico do São Paulo, Crespo aponta dificuldades do futebol brasileiro e compara a 'curso de Harvard'
futebol

Técnico do São Paulo, Crespo aponta dificuldades do futebol brasileiro e compara a 'curso de Harvard'

Treinador do Tricolor comentou sobre as complexidades do calendário brasileiro de futebol. O argentino falou, também, sobre as conversas que teve com a diretoria são-paulina...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 16:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2021 às 16:28
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O empate diante do Atlético-MG no último sábado (25) foi positivo e negativo ao mesmo tempo para o São Paulo. Conseguindo parar e jogar de igual para igual com o atual líder, a atuação teve pontos positivos na defesa, mas o resultado de 0 a 0 ajuda pouco a situação do time. Após a partida, Crespo falou sobre a dificuldade do futebol brasileiro.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Pressionado após atuação ruim contra o América-MG e eliminação na Copa do Brasil, o treinador foi questionado sobre possíveis mudanças no futebol do São Paulo e sobre as conversas que teve com a diretoria.
O treinador apontou que o futebol brasileiro tem muitas dificuldades únicas, especialmente em relação ao calendário, viagens e rotina. O técnico comparou a dinâmica do futebol nacional com um 'curso de Harvard ou Oxford', devido à sua complexida.
– Futebol é dinâmico. Estou aqui em um futebol tão difícil como é o brasileiro e estou à disposição para aprender todos os dias. Tenho que escutar, aprender... Estou nesse momento fazendo um curso Harvard ou Oxford, porque é mais difícil do que jogar três dias. Não é fácil, com viagens, pouco descanso e com tanta dificuldade como é o futebol brasileiro. Para mim, é a primeira vez e é normal sempre ter um confronto - comentou o treinador.
Crespo falou, ainda, sobre a conversa que teve com a diretoria. Ele preferiu não revelar os detalhes, mas afirmou que as conversas que teve após o empate contra o América-MG não foram iguais as que costuma manter normalmente.
- Acontece todas as semanas (conversas), mas dessa vez foi diferente, que eu não vou falar, coisas de vestiário, com atletas - afirmou.O São Paulo tem, pela frente, uma sequência importante para subir na tabela do Campeonato Brasileiro.
O Tricolor entra em campo no próximo domingo (3), às 16h, para enfrentar a Chapecoense, atual lanterna do campeonato, pela 23ª rodada, na Arena Condá.
Depois, pela 24ª rodada, um clássico contra o Santos, no Morumbi e, na rodada seguinte, uma partida contra o Cuiabá, fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados