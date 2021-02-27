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Técnico do Flamengo no 1º turno, Dome revela se pretende colocar o título do Brasileiro no currículo

Treinador do Flamengo nos primeiros 20 jogos do Campeonato Brasileiro, Dome foi demitido em novembro do ano passado, dando lugar a Rogério Ceni...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 15:58

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 15:58
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Técnico do Flamengo até novembro do ano passado, quando foi demitido, Domènec Torrent avisou que não colocará o título do Campeonato Brasileiro em seu currículo. O catalão comandou a equipe rubro-negra em 20 jogos na competição (todo o primeiro turno, além da rodada inicial do returno), conquistada sob o comando de Rogério Ceni, o substituto do catalão.- Estou muito contente por toda equipe. Não vi o último jogo porque minha conexão de internet falhou. Mas vi os últimos sete jogos. Não vou colocar o título no meu currículo porque não fui eu quem ganhei, apesar de ter ajudado como pude em momentos complicados, como o da pandemia - falou Torrent, em entrevista ao site "ge".
Atualmente sem clube, Dome já havia parabenizado a torcida rubro-negra em suas redes sociais, assim que finalizou a 38ª rodada do Brasileirão.
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- A situação com o Flamengo está resolvida, e atualmente não tenho nenhuma pressa em voltar a um clube até que apareça um projeto que realmente me atraia - emendou Domènec Torrent, que saiu do Fla após 99 dias e um aproveitamento de 64,1%, depois de 24 partidas pelo clube.

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