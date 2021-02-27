Técnico do Flamengo no 1º turno, Dome revela se pretende colocar o título do Brasileiro no currículo

Técnico do Flamengo até novembro do ano passado, quando foi demitido, Domènec Torrent avisou que não colocará o título do Campeonato Brasileiro em seu currículo. O catalão comandou a equipe rubro-negra em 20 jogos na competição (todo o primeiro turno, além da rodada inicial do returno), conquistada sob o comando de Rogério Ceni, o substituto do catalão.- Estou muito contente por toda equipe. Não vi o último jogo porque minha conexão de internet falhou. Mas vi os últimos sete jogos. Não vou colocar o título no meu currículo porque não fui eu quem ganhei, apesar de ter ajudado como pude em momentos complicados, como o da pandemia - falou Torrent, em entrevista ao site "ge".