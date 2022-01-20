Técnico do Flamengo destaca importância de jogo-treino na preparação da equipe para o Carioca

Seguindo a preparação para o início do Campeonato Carioca, o Flamengo fez um jogo-treino com o Boavista, nesta quinta-feira, e a equipe Sub-20 venceu por 5 a 4, com gols de André (2), Lázaro, Matheus França e Ryan Luka. Ao canal do clube, o técnico Fabio Matias, que comandará o time no início do Estadual, destacou a importância da atividade para o grupo que está a sua disposição.- Muito importante. Temos uma disparidade entre os atletas que estavam na Copa São Paulo, com ritmo de jogo alto, e atletas que foram inseridos nesse processo de preparação agora. Então, estamos tentando fazer com que eles, que não estão com ritmo de jogo, alcancem os demais. Por isso, mantivemos um pouco mais a equipe para dar essa sustentação - disse Fabio Matias à FlaTV.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWA escalação do Flamengo, com as substituições em parênteses, foi a seguinte diante do Boavista: Matheus Cunha (João Fernando); Wesley (Santiago), Gabriel Noga (Kayque Soares), Cleiton (Patrick) e Marcos Paulo (Richard); Igor Jesus (Kayke David), Yuri de Oliveira (Matheus Gonçalves) e Matheus França (Victor Hugo); Thiaguinho (Petterson), Lázaro (Werton) e André (Ryan Luka).