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Técnico de rival revela instrução dada por Filipe Luís que pesou em vitória do Fla: 'Leitura perfeita'

Eduardo Barroca comentou um episódio em que o Flamengo derrotou o Coritiba, então comandado pelo treinador hoje no Atlético-GO, com auxílio de instruções do lateral...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 11:39

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 11:39

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Presente na "Seleção do Torcedor" da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Filipe Luís é conhecido também pela sua visão analítica diferenciada. Recentemente, por exemplo, Eduardo Barroca, atualmente no Atlético-GO, deu uma declaração curiosa a respeito de como o lateral-esquerdo do Flamengo pode ser decisivo apenas com as suas instruções dentro de campo. Em entrevista ao "Charla Podcast", Barroca realçou e exemplificou o conhecimento tático de Filipe Luís em uma ocasião quando comandava o Coritiba, em um duelo pelo Campeonato Brasileiro de 2020, quando o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, ainda sob o comando de Domènec Torrent.
- No final do primeiro tempo, o Flamengo fez 1 a 0. Aí a gente vai para o intervalo, volta para o segundo tempo, e começamos bem. Mas com 12 minutos meu volante Renê Junior foi expulso e o cenário ficou bem difícil. Então, eu coloquei o Neilton e o Sassá, e falei para eles que não jogaríamos com duas linhas de quatro, com um na frente, mas sim num 4-3-2, com uma linha de três… Depois, as coisas começaram a dar certo para a gente.
- A gente ia conseguir virar o jogo, até que sai um lateral perto de mim, e o Filipe Luís vira para os zagueiros do Flamengo e fala o seguinte: “Vocês não estão vendo que eles estão jogando num 4-3-2 e não com duas linhas de quatro. Para de jogar por dentro, vamos jogar por fora porque eles vão ter que balançar e daqui a pouco não vão aguentar a gente”. Então, ele organizou o time e a partir daquele momento a gente não conseguiu fazer mais nada. Ele teve uma leitura de dentro do campo perfeita - concluiu o treinador.
Com Filipe Luís, o elenco do Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu nesta quarta-feira, às 14h, após folgar dois dias. O próximo jogo do clube será na próxima quinta-feira (10), contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil.

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