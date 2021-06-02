Técnico de rival revela instrução dada por Filipe Luís que pesou em vitória do Fla: 'Leitura perfeita'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Presente na "Seleção do Torcedor" da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Filipe Luís é conhecido também pela sua visão analítica diferenciada. Recentemente, por exemplo, Eduardo Barroca, atualmente no Atlético-GO, deu uma declaração curiosa a respeito de como o lateral-esquerdo do Flamengo pode ser decisivo apenas com as suas instruções dentro de campo. Em entrevista ao "Charla Podcast", Barroca realçou e exemplificou o conhecimento tático de Filipe Luís em uma ocasião quando comandava o Coritiba, em um duelo pelo Campeonato Brasileiro de 2020, quando o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, ainda sob o comando de Domènec Torrent.

- No final do primeiro tempo, o Flamengo fez 1 a 0. Aí a gente vai para o intervalo, volta para o segundo tempo, e começamos bem. Mas com 12 minutos meu volante Renê Junior foi expulso e o cenário ficou bem difícil. Então, eu coloquei o Neilton e o Sassá, e falei para eles que não jogaríamos com duas linhas de quatro, com um na frente, mas sim num 4-3-2, com uma linha de três… Depois, as coisas começaram a dar certo para a gente.

- A gente ia conseguir virar o jogo, até que sai um lateral perto de mim, e o Filipe Luís vira para os zagueiros do Flamengo e fala o seguinte: “Vocês não estão vendo que eles estão jogando num 4-3-2 e não com duas linhas de quatro. Para de jogar por dentro, vamos jogar por fora porque eles vão ter que balançar e daqui a pouco não vão aguentar a gente”. Então, ele organizou o time e a partir daquele momento a gente não conseguiu fazer mais nada. Ele teve uma leitura de dentro do campo perfeita - concluiu o treinador.