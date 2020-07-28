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Técnico da URT, Johnatan Alemão, que esteve no jogo contra o Cruzeiro, testa positivo para a Covid-19

O treinador do time de Patos de Minas teve a confirmação da doença nesta terça-feira, 28 de julho, e ficará de fora do jogo contra o América-MG, quarta-feira,29...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 15:03

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 15:03
Crédito: Johnatan Alemão, ao fundo dando instruções, comandou a URT contra o Cruzeiro e dois dias depois teve confirmado o diagnóstico da Covid-19-(Arquivo pessoal/Johnatan Alemão
O técnico da URT, de Patos de Minas, Johnatan Alemão, foi diagnosticado com o novo coronavírus nesta terça-feira, 28 de julho, e está fora do jogo contra o América-MG, quarta-feira, 29, no Estádio Zama Maciel, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.
O treinador do time do interior de Minas teve a confirmação da doença por uma fonte consultada pela reportagem Valinor Conteúdo/LANCE! apenas dois dias de ter comandado a URT na derrota de 3 a 0 para o Cruzeiro, domingo, 26 , no Mineirão.
Para estar em campo a Federação Mineira de Futebol promoveu testes das delegações antes dos jogos. Porém, a testagem feita pela entidade mostrou falha, já que Johnatan já poderia estar contaminado com o vírus no duelo diante da Raposa. As equipes da capital mineira, Atlético-MG, Cruzeiro e América, além do Coimbra, que é de Contagem, na Grande BH, fizeram testes semanais em seus elencos e vários resultados deram positivos.
Somente o Coimbra, teve seis casos confirmados, detectados por uma série de baterias de exames feito no grupo da equipe da Região Metropolitana de BH. Galo teve um caso, Cruzeiro três e América-MG um infectado.
Sem a mesma estrutura e condições financeiras para bancar os exames, times do interior de Minas como a URT podem ter tido defasagem nos testes, colocando em risco a segurança dos jogadores comissão técnica e funcionários envolvidos no futebol dessas equipes.

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