Técnico da URT, Johnatan Alemão, que esteve no jogo contra o Cruzeiro, testa positivo para a Covid-19

Crédito: Johnatan Alemão, ao fundo dando instruções, comandou a URT contra o Cruzeiro e dois dias depois teve confirmado o diagnóstico da Covid-19-(Arquivo pessoal/Johnatan Alemão

O técnico da URT, de Patos de Minas, Johnatan Alemão, foi diagnosticado com o novo coronavírus nesta terça-feira, 28 de julho, e está fora do jogo contra o América-MG, quarta-feira, 29, no Estádio Zama Maciel, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.

O treinador do time do interior de Minas teve a confirmação da doença por uma fonte consultada pela reportagem Valinor Conteúdo/LANCE! apenas dois dias de ter comandado a URT na derrota de 3 a 0 para o Cruzeiro, domingo, 26 , no Mineirão.

Para estar em campo a Federação Mineira de Futebol promoveu testes das delegações antes dos jogos. Porém, a testagem feita pela entidade mostrou falha, já que Johnatan já poderia estar contaminado com o vírus no duelo diante da Raposa. As equipes da capital mineira, Atlético-MG, Cruzeiro e América, além do Coimbra, que é de Contagem, na Grande BH, fizeram testes semanais em seus elencos e vários resultados deram positivos.

Somente o Coimbra, teve seis casos confirmados, detectados por uma série de baterias de exames feito no grupo da equipe da Região Metropolitana de BH. Galo teve um caso, Cruzeiro três e América-MG um infectado.