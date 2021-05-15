Técnica da Seleção, Pia Sundhage assiste vitória do Botafogo pelo Brasileiro no Nilton Santos

Crédito: Divulgação/Botafogo

A vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro Feminino teve uma visita ilustre. Neste sábado, o Alvinegro superou o Minas Brasília por 2 a 0 e saiu da zona de rebaixamento da competição sob os olhares de Pia Sundhage, treinadora da Seleção Brasileira.

A sueca esteve acompanhada de Bia Vaz, auxiliar da Canarinho. Foi a segunda vez que a treinadora acompanhou um jogo do Botafogo in-loco: antes, havia feito na reta final do Brasileirão Série A-2, no ano passado.

O Botafogo não teve nenhuma jogadora convocada na última lista de Pia Sundhage, divulgada em março. Na ocasião, a treinadora convocou jogadoras que atuavam no Brasil - devido os cuidados com a Covid-19 - para um período de treinamentos na Granja Comary.