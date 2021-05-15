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Técnica da Seleção, Pia Sundhage assiste vitória do Botafogo pelo Brasileiro no Nilton Santos

Sueca esteve ao lado de Bia Vaz, auxilar técnica, para assistir o triunfo por 1 a 0 sobre o Minas Brasília, pela 8ª rodada da Série A1 do Brasileirão...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 17:26

LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 17:26
Crédito: Divulgação/Botafogo
A vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro Feminino teve uma visita ilustre. Neste sábado, o Alvinegro superou o Minas Brasília por 2 a 0 e saiu da zona de rebaixamento da competição sob os olhares de Pia Sundhage, treinadora da Seleção Brasileira.
A sueca esteve acompanhada de Bia Vaz, auxiliar da Canarinho. Foi a segunda vez que a treinadora acompanhou um jogo do Botafogo in-loco: antes, havia feito na reta final do Brasileirão Série A-2, no ano passado.
O Botafogo não teve nenhuma jogadora convocada na última lista de Pia Sundhage, divulgada em março. Na ocasião, a treinadora convocou jogadoras que atuavam no Brasil - devido os cuidados com a Covid-19 - para um período de treinamentos na Granja Comary.
A próxima Data Fifa está marcada para a reta final de julho. O Brasil vai enfrentar China, Holanda e Zâmbia, respectivamente, nos dias 21, 24 e 27. Todos os jogos serão realizados no Japão.

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