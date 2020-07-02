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futebol

Te cuida, Liverpool! Flamengo mira o Top-3 de clubes com mais inscritos no Youtube

Impulsionado pela transmissão da partida contra o Boavista - elogiada por Jorge Jesus e pelo presidente do Bahia -, a FlaTV ultrapassou os 4 milhões de inscritos na quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 20:00

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 20:00

Crédito: Reprodução / Instagram
A almejada noite histórica do Flamengo cumpriu-se. Toda a expectativa e luta nos bastidores criadas pelo clube culminaram em recordes de pico de acessos simultâneos na FlaTV, visualizações no canal oficial e inscritos no YouTube durante o jogo diante do Boavista, na quarta. Sem público, o Maracanã viu a partida impactar na história da transmissões de eventos esportivos no país.
DE OLHO NO TOP-3: TE CUIDA, LIVERPOOL!
Com tais inscrições, o Flamengo passa a ter, neste momento, 4,25 milhões inscritos no canal oficial de sua TV no YouTube. Como assegura que está com "caminho livre", o clube agora mira o Liverpool neste quesito, uma vez que a equipe de Salah, Firmino, & Cia é a terceira com mais inscritos na plataforma.
São 4,8 milhões inscritos no canal do Liverpool, cuja diferença o Flamengo pretende alijar nos próximos dias para atingir o top-3. Aliás, os dois que estão à frente do Rubro-Negro são os gigantes da Espanha: Real Madrid (5,7 milhões), na segundo colocação, e Barcelona (9,5 milhões), no lugar mais alto do pódio.
PRESIDENTE DO BAHIA COMEMORA 'NOVO MODELO'...
A repercussão da transmissão de Flamengo alcançou outros clubes brasileiro.. O presidente do Bahia Guilherme Bellintani - que já se posicionou a favor da MP- apontou que o evento mostrou que "há caminhos para um novo modelo".
- Flamengo x Boavista pela FlaTV. Dois milhões assistindo não é surpreendente. Algumas lives de cantores famosos já chegaram nesse patamar, TV Aberta ainda tem muito mais audiência. O principal não é saber quantos estão assistindo hoje, é ver que há caminhos para um novo modelo - publicou.
Em seu perfil no Twitter, o mandatário do Bahia ainda levantou outros dois pontos na discussão sobre os direitos de transmissão no futebol brasileiro. Segundo o dirigente, a "fase da preguiça" foi enterrada com os recentes fatos.
Confira a publicação feita por Guilherme Bellintani, presidente do Bahia:
"Entre os principais desafios está o da monetização. Quanto os patrocinadores vão pagar por esse tipo de produto? Será uma nova Tv Aberta ou um novo Pay-per-view? Ou uma mistura dos dois modelos, tipo um Pay-per-view bem barato com ganho de escala?
Outro ponto importante. Está enterrada a fase da preguiça no futebol brasileiro. Sejamos inovadores, audaciosos, trabalhadores. De marca própria de uniformes a canais próprios de streaming. Os clubes brasileiros que ficarem sentados em breve estarão deitados."

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