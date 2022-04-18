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Tchê Tchê tem nome publicado no BID e está liberado para estrear pelo Botafogo

Meio-campista é regularizado e está liberado para jogar pelo Botafogo contra o Ceilândia, nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 18:48

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2022 às 18:48
Luís Castro poderá contar com a presença de Tchê Tchê nos jogos do Botafogo a partir de agora. O nome do meio-campista apareceu no BID no começo da noite desta segunda-feira e o novo camisa 6 pode entrar em campo pelo Glorioso.+ Garçom! Daniel Borges, do Botafogo, alcança temporada com mais assistências da carreira
Um dos reforços do Alvinegro na primeira janela da "Era John Textor", Tchê Tchê garantiu que está bem fisicamente e pode ir aos jogos. O Botafogo enfrenta o Ceilândia nesta quarta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio Mané Garrincha.
– Já cheguei preparado, pronto, mas não deu tempo de entrar no BID por conta do feriado, aí não viajei para o jogo (Ceará). Se o professor achar que eu posso ir ao jogo irei com o elenco. Eu vi a festa, ainda estava no Galo, foi muito bonita. Era uma expectativa muito grande, todos que estão aqui dentro esperam que as coisas andem muito bem. É claro que demanda tempo, não vamos achar que ganharemos tudo de uma hora para outra. Isso demanda um tempo que geralmente não temos no Brasil, mas acho que dará certo - afirmou.
O jogador foi adquirido pelo Botafogo junto ao São Paulo por R$ 5 milhões. Tchê Tchê estava no Atlético-MG, atuando por empréstimo, no ano passado e começo da atual temporada.
Crédito: TchêTchêéreforçodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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