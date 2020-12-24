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futebol

Tavares prega reação do Sport contra o Goiás

Lateral-esquerdo espera que o Leão aproveite melhor as chances diante do Verdão...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 17:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 dez 2020 às 17:59
Crédito: Divulgação/Anderson Stevens/Sport
O Sport ainda vive o jogo do último fim de semana contra o Grêmio. Após apresentar um bom volume de jogo, o Leão ficou no empate por 1 a 1, resultado que não ajudou a equipe na briga contra o rebaixamento.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Agora, a ordem é tentar esquecer o mais rápido possível o tropeço dentro de casa e sair para recuperar os pontos diante do Goiás, concorrente direto do Z4.
‘Estávamos fazendo bons jogos, mas não conseguimos somar. A gente já vinha numa sequência boa contra o Coritiba. A gente lamenta muito o empate do jeito que foi contra o Grêmio, merecíamos ter vencido no meu ponto de vista. Mas agora não tem mais o que lamentar. Estamos tendo uma boa semana de trinos, com todo mundo unido, e acho que isso vai dar sequência diante do Goiás’, destacou o lateral.
Após 26 rodadas, o Sport aparece na 15ª colocação, com 29 pontos, um a mais que o Vasco da Gama, primeiro time da zona de rebaixamento.

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