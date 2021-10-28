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futebol

Tardelli desabafa após primeiro gol pelo Santos: 'Posso provar em campo'

Atacante deixou o campo muito aplaudido na vitória sobre o Fluminense nesta quarta...
LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 09:44

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 09:44

Crédito: Twitter do Santos
O atacante Diego Tardelli marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos na vitória contra o Fluminense, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, em jogo adiado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador viveu um episódio delicado ruim em sua chegada ao Peixe, quando teve seu carro perseguido por torcedores.- Problema que ficou para trás. Consegui superar isso da melhor maneira possível. Acredito muito em propósito. Se estou aqui, é porque há um propósito. Esqueci desse problema. Eu sabia da minha capacidade, sabia que poderia ajudar o clube nesse momento. Pude focar, trabalhar, me dedicar nos treinamentos e nos jogos quando entrei. Com confiança. E hoje pude trabalhar bem, tanto é que o primeiro gol saiu. Estou muito feliz - disse o atacante.
O camisa 99 também rebateu críticas que vinha sofrendo. Aos 36 anos, Tardelli estava sem jogar há quatro meses após sua saída do Atlético-MG.- Passa um filme na cabeça com esse gol, desde a base, toda a trajetória... Mais feliz ainda pela minha dedicação. Com 36 anos, muita gente fala que estamos ultrapassados, que não conseguimos correr. Posso provar em campo como sempre fiz na minha carreira toda. Sei do potencial e estou aqui por ter capacidade e poder mostrar meu futebol. Provar para essas pessoas que tenho dois ou três anos para brilhar no futebol - afirmou.

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