Tardelli desabafa após primeiro gol pelo Santos: 'Posso provar em campo'

O atacante Diego Tardelli marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos na vitória contra o Fluminense, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, em jogo adiado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador viveu um episódio delicado ruim em sua chegada ao Peixe, quando teve seu carro perseguido por torcedores.- Problema que ficou para trás. Consegui superar isso da melhor maneira possível. Acredito muito em propósito. Se estou aqui, é porque há um propósito. Esqueci desse problema. Eu sabia da minha capacidade, sabia que poderia ajudar o clube nesse momento. Pude focar, trabalhar, me dedicar nos treinamentos e nos jogos quando entrei. Com confiança. E hoje pude trabalhar bem, tanto é que o primeiro gol saiu. Estou muito feliz - disse o atacante.