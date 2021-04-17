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futebol

Taison sobre retorno ao Inter: 'Muito feliz'

Atacante não escondeu a sua alegria ao retornar ao Beira-Rio para continuar a sua carreira...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 13:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 13:32
Crédito: Lancepress!
Taison está de volta ao Internacional e ele é uma das esperanças da sua equipe para reviver os bons momentos dentro das quatro linhas.
+ Goretzka, Haaland, Ansu Fati… Os 30 jogadores que mais se valorizaram na temporada
Em contato com a assessoria do Colorado, o jogador não escondeu a sua felicidade em retornar ao clube e agradeceu a diretoria.
‘Estou muito feliz por estar de volta à minha casa, de volta com vocês, colorados. Vocês não sabem como foram esses dias pra mim. Essas semanas foram difíceis, eu tentando voltar. Já quero agradecer ao presidente, à diretoria por conseguirem me trazer de volta, ao lado de vocês. Estou feliz demais, vocês não têm noção’, declarou.
Como estava em atividade na Ucrânia, a expectativa é que ele possa atuar no meio da semana, quando o Internacional faz estreia na Libertadores.

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