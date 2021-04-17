Taison sobre retorno ao Inter: 'Muito feliz'

Taison está de volta ao Internacional e ele é uma das esperanças da sua equipe para reviver os bons momentos dentro das quatro linhas.
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Em contato com a assessoria do Colorado, o jogador não escondeu a sua felicidade em retornar ao clube e agradeceu a diretoria.
‘Estou muito feliz por estar de volta à minha casa, de volta com vocês, colorados. Vocês não sabem como foram esses dias pra mim. Essas semanas foram difíceis, eu tentando voltar. Já quero agradecer ao presidente, à diretoria por conseguirem me trazer de volta, ao lado de vocês. Estou feliz demais, vocês não têm noção’, declarou.
Como estava em atividade na Ucrânia, a expectativa é que ele possa atuar no meio da semana, quando o Internacional faz estreia na Libertadores.