'Consequências imprevisíveis' para eleição: como imprensa internacional noticiou sessão tumultuada do STF

O jornal destaca que Moraes foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer para a vaga no STF, mas diz que ele é "amplamente associado" a Lula devido à sua "atuação bem-sucedida na acusação contra o pai de Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tramar um golpe fracassado após perder a eleição de 2022 para o veterano de esquerda".