'Consequências imprevisíveis' para eleição: como imprensa internacional noticiou sessão tumultuada do STF

A sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal (STF) de terça-feira (15/09) que analisou a situação do ministro Alexandre de Moraes foi destaque na imprensa internacional. A sessão terminou sem deliberação sobre Moraes.
O jornal britânico The Guardian destacou o caso em uma reportagem intitulada "Conflito feroz irrompe no Supremo Tribunal do Brasil às vésperas da eleição presidencial".
"A Suprema Corte do Brasil foi lançada no que especialistas consideram a maior crise desde o retorno da democracia, na década de 1980, à medida que dois magistrados rivais entram em confronto às vésperas da eleição presidencial, com consequências imprevisíveis para a maior democracia da América Latina", afirma o Guardian.
O jornal britânico afirma que a disputa "de forte teor político" veio à tona na sessão "transmitida ao vivo para milhões de lares brasileiros".
"O embate judicial — que, em muitos aspectos, reflete a disputa eleitoral entre o presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, e seu rival de extrema-direita, Flávio Bolsonaro — coloca frente a frente Moraes, um praticante de artes marciais de cabeça raspada e temperamento combativo, e Mendonça, pastor presbiteriano e o único membro abertamente evangélico da corte."
No Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil, Flávio Bolsonaro e Lula aparecem empatados nas simulações sobre segundo turno.
O jornal destaca que Moraes foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer para a vaga no STF, mas diz que ele é "amplamente associado" a Lula devido à sua "atuação bem-sucedida na acusação contra o pai de Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tramar um golpe fracassado após perder a eleição de 2022 para o veterano de esquerda".
Agora, faltando menos de três semanas para o pleito, Moraes e Mendonça "entraram em guerra" e o escândalo do Banco de Master ganhou "proporções chocantes".
"A crise parece propensa a prejudicar as chances de Lula conquistar um quarto mandato histórico, dada a associação generalizada que o público faz entre ele e Moraes, em razão do envolvimento do magistrado na prisão de Jair Bolsonaro", afirma a reportagem do Guardian.
O jornal espanhol El País noticiou que a sessão extraordinária de terça ficará marcada "pelos insultos e ofensas trocados entre seus ministros".
"A audiência foi suspensa sem que os juízes sequer abordassem a espinhosa questão da análise das acusações de corrupção contra um de seus colegas e decidissem se abririam um inquérito", afirma o El País.
"As expectativas eram altas porque o tribunal, em seus 135 anos de história, nunca havia investigado um de seus próprios membros, e porque o Brasil realizará eleições altamente disputadas em menos de três semanas."
O jornal espanhol também disse que "qualquer pessoa que quisesse podia acompanhar o processo ao vivo, pois o Supremo Tribunal Federal do Brasil, um dos tribunais mais transparentes do mundo, transmite suas sessões pelo YouTube".
O El País também afirma na sua reportagem que as consequências do escândalo Master na eleição de 4 de outubro "permanecem incertas".
"Oitenta e cinco por cento dos eleitores afirmam que, independentemente do que aconteça com o escândalo, isso não mudará seu voto", diz o El País.
"O problema é que as pesquisas mostram uma disputa tão acirrada que, salvo alguma surpresa, os votos de uma pequena fração do eleitorado seriam suficientes para dar a vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou ao senador [Flávio] Bolsonaro."
O jornal Washington Post publicou em seu site uma notícia da agência de notícias Associated Press que afirma que o STF adiou a decisão sobre Moraes a poucos dias da eleição.
"O Supremo Tribunal Federal do Brasil suspendeu nesta terça-feira as deliberações em um caso envolvendo um de seus ministros, que está agitando o período que antecede as eleições presidenciais do país, em outubro", afirma o texto, sugerindo que uma decisão sobre Moraes poderá ser tomada só em dezembro.
"Isso adiaria a decisão para muito depois da eleição, na qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, despontam como os candidatos mais competitivos", diz.
"Os dois ministros do Supremo Tribunal Federal [Moraes e Mendonça], no centro de uma crise sem precedentes na mais alta corte do país, são vistos como estando em extremos opostos do espectro político polarizado do Brasil."
A agência de notícias para o mercado financeiro Bloomberg noticiou o caso em uma reportagem intitulada: "Supremo Tribunal do Brasil adia decisão sobre Moraes e lança incerteza sobre a eleição".