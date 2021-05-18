Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Taison será a novidade do Inter contra o Olimpia

Atacante não pode atuar no Gauchão, mas volta ao time para a Libertadores da América...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 18:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 18:28
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Se a derrota no Gre-Nal do fim de semana repercute dentro do Internacional, o time de Miguel Ángel Ramírez junta os cacos para encarar o Olimpia, na Libertadores da América.
+ Quais clubes vão aparecer mais na TV aberta até a 10ª rodada do Brasileirão? Veja lista de jogos
Com 6 pontos na classificação da chave B, o Inter tem um duelo de vida ou morte no Paraguai contra o Decano e não pode nem pensar em perder.
Taison
Para o jogo fora de casa, a principal esperança é Taison, que não pode atuar no Gauchão, mas é presença certa no torneio continental.
Confira abaixo a provável escalação: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson e Taison; Palacios, Thiago Galhardo e Mauricio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados