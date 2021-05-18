Taison será a novidade do Inter contra o Olimpia

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Se a derrota no Gre-Nal do fim de semana repercute dentro do Internacional, o time de Miguel Ángel Ramírez junta os cacos para encarar o Olimpia, na Libertadores da América.

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Com 6 pontos na classificação da chave B, o Inter tem um duelo de vida ou morte no Paraguai contra o Decano e não pode nem pensar em perder.

Taison

Para o jogo fora de casa, a principal esperança é Taison, que não pode atuar no Gauchão, mas é presença certa no torneio continental.