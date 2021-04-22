Taison é regularizado na CBF e pode jogar pelo Inter

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Em meio a uma semana complicada nos bastidores com a derrota na estreia da Libertadores da América, o Internacional ganhou um motivo para comemorar e ela vem fora das quatro linhas.

De volta ao Inter após mais de uma década, o atacante Taison teve o seu contrato regularizado na CBF e está livre para jogar.

Porém, a sua estreia ainda vai demorar um pouco, já que ele deve chegar a Porto Alegre apenas na sexta-feira e precisa de um tempo para se adaptar ao esquema de Ramírez.