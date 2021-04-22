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futebol

Taison é regularizado na CBF e pode jogar pelo Inter

Apesar da inscrição, o atacante ainda não tem data certa para defender as cores do Colorado...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 16:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 16:46
Crédito: Divulgação
Em meio a uma semana complicada nos bastidores com a derrota na estreia da Libertadores da América, o Internacional ganhou um motivo para comemorar e ela vem fora das quatro linhas.
De volta ao Inter após mais de uma década, o atacante Taison teve o seu contrato regularizado na CBF e está livre para jogar.
Porém, a sua estreia ainda vai demorar um pouco, já que ele deve chegar a Porto Alegre apenas na sexta-feira e precisa de um tempo para se adaptar ao esquema de Ramírez.
Com isso, ele não deve estar em campo na próxima semana para encarar o Deportivo Táchira, pela 2ª rodada da Fase de Grupos.

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