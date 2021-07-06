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futebol

Taison deve voltar a ser opção no Internacional no clássico

Jogador entrou na reta final da recuperação de sua lesão muscular, mas não tem condições de atuar frente ao São Paulo...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 11:18

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 11:18
Crédito: Jogador está sem atuar há cinco partidas (Ricardo Duarte/Internacional
O próximo jogo do Inter será diante do São Paulo na próxima quarta-feira (7) às 21h30 (de Brasília) pela 10ª Rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, já pensando no Grenal do próximo sábado (10), a equipe deve ter o importante reforço de Taison. >Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Fora de combate desde 16 de junho por conta de uma lesão muscular na coxa direita, o jogador entrou na reta final de sua recuperação no início dessa semana onde sua aparição em atividades no gramado do CT Parque Gigante foram um bom indicativo da evolução clínica.
O grande teste para saber se ele terá reais condições de ao menos integrar o banco de reservas só será feito no próprio sábado para evitar desgastes desnecessários e, consequentemente, dar uma margem de tempo maior para a recuperação.
Desde que retornou ao Colorado, apesar de atuar em uma função mais de articulação do que de conclusão, Taison ainda vive a expectativa de comemorar um gol na segunda passagem pelo clube que o revelou. Desde sua volta, ele fez nove jogos e ainda não conseguiu balançar as redes adversárias.
Curiosamente, a sua próxima chance de marcar deve ser justamente contra um adversário o qual acumulou uma sequência bastante positiva em resultados na primeira passagem (sete vitórias, três empates e apenas um revés em 11 encontros), mas que também não conseguiu marcar.

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