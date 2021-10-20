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futebol

Taison convoca a torcida do Inter para duelo contra o Bragantino

Camisa 10 espera ver o público no Beira-Rio para empurrar o Colorado em campo...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 18:20

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 18:20

Crédito: Taison é um dos nomes importantes do Internacional (Ricardo Duarte/Internacional
O Internacional segue firme na briga por uma vaga dentro do G-6 do Campeonato Brasileiro e nesta quinta-feira encara o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Confiante no bom resultado, o atacante Taison usou o canal do Inter para convocar o seu torcedor a comparecer no estádio.
‘Quinta temos mais uma oportunidade de mostrar que somos fortes. Com eles (torcedores), muito mais. Que venham nos apoiar’, afirmou.
Com 39 pontos conquistados, o Internacional aparece na 7ª posição do Campeonato Brasileiro.

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