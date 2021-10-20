Taison convoca a torcida do Inter para duelo contra o Bragantino

Crédito: Taison é um dos nomes importantes do Internacional (Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional segue firme na briga por uma vaga dentro do G-6 do Campeonato Brasileiro e nesta quinta-feira encara o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio.

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Confiante no bom resultado, o atacante Taison usou o canal do Inter para convocar o seu torcedor a comparecer no estádio.

‘Quinta temos mais uma oportunidade de mostrar que somos fortes. Com eles (torcedores), muito mais. Que venham nos apoiar’, afirmou.