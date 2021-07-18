futebol

Tabu: Red Bull Bragantino não vence o Santos em casa desde 2011

Histórico conta a favor do Santos para partida de logo mais à noite, válida pelo Campeonato Brasileiro, e marcada para o estádio Nabi Abi Chedid...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 17:15

LanceNet

Crédito: Bragantino luta para encerrar longo tabu sem vencer o Santos em seu estádio (Ivan Storti/Santos FC
O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Após a vitória contra o Independiente pela Copa Sul-Americana, o Peixe volta as energias ao torneio nacional. O clube vem de derrota para o Palmeiras, fora de casa, por 3 a 2.As últimas partidas entre as equipes pregaram equilíbrio. Nos últimos dez confrontos, aconteceram seis empates, duas vitórias para o Alvinegro Praiano e duas para o Bragantino. O último jogo, no estádio Nabi Abi Chedi, terminou 1 a 1. A comissão técnica santista reclamou bastante de um possível gol mal anulado do meia Jean Mota, em um chutaço de fora da área.A última vitória santista nos domínios adversários aconteceu em 2019, ainda com o técnico Jorge Sampaoli no comando. O jogo terminou 4 a 1, com gols de Carlos Sánchez, duas vezes, Derlis González e Jean Mota. Daquele time que entrou em campo, Luiz Felipe, Alison, Sánchez, Jean Mota e Sandry seguem no clube.
Já o último triunfo dos mandantes em casa contra o Santos aconteceu em 2011, e com Neymar em campo. O Leão de Bragança Paulista venceu por 2 a 1, com gols de Léo Jaime e Marcelinho. Pelo Santos, Pará era o lateral-direito na época.
O Santos ocupa a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos. Já o Braga briga pela liderança com o Palmeiras. O líder ocupa a primeira colocação com 25 pontos, e o Bragantino é o segundo, com 23.

Tópicos Relacionados

bragantino santos
Recomendado para você

Imagem de destaque
Sobrou churrasco? Veja 7 receitas práticas para reaproveitar
Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262

