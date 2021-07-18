Tabu: Red Bull Bragantino não vence o Santos em casa desde 2011

O Santos enfrenta o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Após a vitória contra o Independiente pela Copa Sul-Americana, o Peixe volta as energias ao torneio nacional. O clube vem de derrota para o Palmeiras, fora de casa, por 3 a 2.As últimas partidas entre as equipes pregaram equilíbrio. Nos últimos dez confrontos, aconteceram seis empates, duas vitórias para o Alvinegro Praiano e duas para o Bragantino. O último jogo, no estádio Nabi Abi Chedi, terminou 1 a 1. A comissão técnica santista reclamou bastante de um possível gol mal anulado do meia Jean Mota, em um chutaço de fora da área.A última vitória santista nos domínios adversários aconteceu em 2019, ainda com o técnico Jorge Sampaoli no comando. O jogo terminou 4 a 1, com gols de Carlos Sánchez, duas vezes, Derlis González e Jean Mota. Daquele time que entrou em campo, Luiz Felipe, Alison, Sánchez, Jean Mota e Sandry seguem no clube.
Já o último triunfo dos mandantes em casa contra o Santos aconteceu em 2011, e com Neymar em campo. O Leão de Bragança Paulista venceu por 2 a 1, com gols de Léo Jaime e Marcelinho. Pelo Santos, Pará era o lateral-direito na época.
O Santos ocupa a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos. Já o Braga briga pela liderança com o Palmeiras. O líder ocupa a primeira colocação com 25 pontos, e o Bragantino é o segundo, com 23.