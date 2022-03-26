Tabela definida! Saiba os horários, datas e locais dos jogos do Corinthians no Grupo E da Libertadores

A Conmebol divulgou a tabela detalhada com horários, datas e locais da fase de grupos da Copa Libertadores. Cabeça de chave do Grupo E, o Corinthians iniciará a campanha em busca de seu segundo título contra Always Ready, no dia 5 de abril, na Bolívia, e fecha contra o mesmo rival, na Neo Química Arena, no dia 26 de maio. Confira, abaixo, toda a programação do Flamengo na Liberta!Grupo E
- 5/4 - 21h30 - Always Ready (BOL) x Corinthians- 13/4 - 21h - Corinthians x Deportivo Cali (COL)- 26/4 - 21h30 - Corinthians x Boca Juniors (ARG)- 4/5 - 21h - Deportivo Cali (COL) x Corinthians- 17/5 - 21h30 - Boca Juniors (ARG) x Corinthians- 26/5 - 21h - Corinthians x Always Ready (BOL)