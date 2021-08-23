Sylvinho, sobre jogo do Corinthians contra o Athletico Paranaense: 'Mais do que uma grande vitória

Crédito: Sylvinho durante vitória do Corinthians contra o Athletico (Fotos: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Com a vitória por 1 a 0 diante do Athletico Paranaense, o Corinthians alcançou a sexta colocação na tabela do Brasileirão, marcando um bom momento da equipe e as chegada de resultados expressivos. Após a partida, o treinador Sylvinho comentou o momento da equipe e ressaltou o tempo que o time tem para treinar durante a semana.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O técnico ressaltou a importância da vitória diante do Athletico. Para o treinador, além dos pontos conquistados, a boa atuação do time é um dos pontos mais importantes a serem celebrados.

- É uma vitória importante, em um campo difícil, um adversário bem difícil. Mais do que uma grande vitória, o desempenho que o time teve, principalmente no primeiro tempo, foi muito bom. Nós ficamos felizes pela construção que esta sendo feita pelo atletas, que são os principais protagonistas, que tem desempenhado isso e, enfim, reflete diretamente no nosso torcedor, que é o segundo fim de semana que tá contente, tá feliz, com o resultado do time e, tenho certeza absoluta, que também com o desempenho -comentou Sylvinho.

O treinador também reconheceu que o tempo para treinar e implementar o estilo de jogo é fundamental para o desempenho da equipe.

- É bom sim, é reflexo de uma construção de tempo, que de pouco a pouco a gente vai trabalhando - concluiu o comandante.Na sexta colocação do campeonato, o Corinthians esperar engatar uma boa sequência de vitórias e manter-se na parte de cima da tabela.