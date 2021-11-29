Sylvinho sai em defesa de Gabriel Pereira após sequência ruim: 'Atletas jovens oscilam'

O técnico Sylvinho, do Corinthians, demonstrou incômodo ao ser questionado em entrevista coletiva sobre a queda de rendimento do meia-atacante Gabriel Pereira desde a renovação contratual do atleta, no último dia 31 de outubro. Na vitória corintiana por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no último domingo (28), na Neo Química Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 38 começou novamente como titular, mas foi substituído no intervalo para a entrada do meia Willian.

- É um atleta jovem, de muita qualidade, não atrele situações como renovação de contrato, não faça isso. Atletas jovens oscilam, eu oscilei, e todos os atletas jovens oscilam, é absolutamente normal. É uma atleta que tem, não sei, 10, 12, 15 partidas conosco. É um grande jogador, como os demais que falei, como Adson, Du Queiroz, é um jovem. Oxalá fosse fácil que o atleta entrasse e já ficasse pronto para disputar uma final do Mundial - disse o treinador após o triunfo sobre o Furacão.

Sylvinho garante que está satisfeito com o rendimento de Gabriel Pereira e pontuou ações

- Tem um processo na carreira dele. Me incomoda (a pergunta), porque trabalho com o atleta diariamente, sei do compromisso dele, é um atleta importantíssimo para o Corinthians, mas é um jovem. Estamos feliz com o rendimento dele. É um jovem, oscila, e em alguns jogos eles não saem ou saem por uma questão tática - destacou o técnico corintiano.

- Vejo ele perder a bola e correr. Tudo o que o torcedor do Corinthians gosta. Ele perda a bola fazer o pressing, abaixa para ajudar o Fagner, corta linha, pega a bola de volta, vai no campo adversário. Atleta que se entrega e se doa como todos os demais nossos. Não fico feliz, não acho justo atrelar situações de contrato a atletas tão jovens. Temos que cuidar deles e nós estamos fazendo - acrescentou.

Cria da base corintiana, Gabriel Pereira tem 20 anos e foi promovido ao elenco principal no fim da temporada passada. Em setembro, o atleta iniciou uma sequência de 10 jogos como titular e no período marcou dois gols e deu uma assistência.